Da MAGRITTE a DUCHAMP 1929 | il Grande Surrealismo dal Centre Pompidou” | fino al 17

domanipress

: RT @palazzoblu: - Sisters9Sisters : RT @palazzoblu: - Beddhrazzu : RT @palazzoblu: - breakfastfujiko : #INMOSTRA Giovedì 27 dicembre, ultima puntata a 'regola d'arte' per il 2018 al Breakfast Club a Palazzo Blu Pisa da… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) La fondazione Palazzo BLU, ilGeorges Pompidou di Parigi e MondoMostre presentano a Pisa la mostra “ da: ildalal 17 Febbraio 2019. Per la prima volta in Italia, l’istituzione francese presta capolavori di cui difficilmente si priva per un percorso espositivo allestito nella splendida cornice di Palazzo Blu e curato da Didier Ottinger, Directeur adjoint del Museo Nazionale d’Arte Moderna di Parigi.Circa 150 opere, tra collage di Max Ernst, maschere in filo di ferro di Alexandre Calder, sculture di Alberto Giacometti, fotografie di Man Ray e oggetti surrealisti, disegni, dipinti e documenti che testimoniano la straordinaria avventura dell’avanguardia surrealista nel suo periodo più florido: gli anni intorno al. Durante l’esposizione sarà possibile ammirare dall’enigmatico “Le double secret” (1927) di René ...