Da gennaio stangata da 914 euro a famiglia

Multe più salate dal 1° gennaio stangata per chi corre troppo : Verso i rincari delle Multe dall'1 gennaio 2019. La legge prevede l'aggiornamento biennale delle sanzioni al Codice della strada con un incremento che, come comunicato dall'Istat, sarà del +2,2%. Ma i consumatori Segui su affaritaliani.it

Autostrade - pedaggi : dal 1 gennaio arriva la nuova stangata - quanto pagheremo in più e dove : Anche dopo il disastro del Ponte Morandi , Autostrade per l'Italia avrà il suo aumento annuale delle tariffe . Inferiore sì a quello ottenuto nel 2018, 1,51%,, ma comunque molto vicino, 0,81%, a ...

STANGATA BANCHE gennaio 2019/ Quanto dovranno pagare in più i clienti? : BANCHE, da GENNAIO arriva una STANGATA per via della manovra 2019. I costi dei conti correnti potrebbero quindi aumentare. C'è chi ipotizza addirittura del 60% per certe commissioni(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 11:47:00 GMT)