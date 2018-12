Cristina D’Avena parla del compagno | “È meraviglioso Figli insieme? Colpa mia”

Cristina D’Avena e il vero motivo per cui non ha figli - la rivelazione in tv : “È stata la mamma di tutto il mondo e non ha un figlio, come è possibile?”: questa la domanda che pone Piero Chiambretti a Cristina D’Avena, sua ospite a #CR4 – La repubblica delle donne su Rete4. La regina delle sigle dei cartoni animati affronta ancora una volta il tema della mancata maternità e confessa: “Io ho iniziato da molto giovane, avevo 16 anni quando ho iniziato a cantare, e trasmissioni, canzoni, dischi ...

Cristina D’Avena e il vero motivo per cui non ha figli - la rivelazione in tv : “È stata la mamma di tutto il mondo e non ha un figlio, come è possibile?”: questa la domanda che pone Piero Chiambretti a Cristina D’Avena, sua ospite a #CR4 – La repubblica delle donne su Rete4. La regina delle sigle dei cartoni animati affronta ancora una volta il tema della mancata maternità e confessa: “Io ho iniziato da molto giovane, avevo 16 anni quando ho iniziato a cantare, e trasmissioni, canzoni, dischi ...

"Ti voglio sull’Isola dei Famosi”. Alessia Marcuzzi invita Cristina D’Avena : la risposta arriva in tv : La conduttrice ha chiesto alla cantante di diventare naufraga del prossimo reality nel corso del programma di Chiambretti

Quelli che il Calcio – Cristina D’Avena e Melissa Satta tra gli ospiti della prossima puntata : Tra gli ospiti della puntata: Cristina D’Avena, Melissa Satta, Eleonora Pedron, Fabrizio Biasin; in collegamento Isabella Potì e dagli spalti Bruno Pizzul Torna domenica 9 dicembre alle 13.45 su Rai2 e in simulcast su Radio2 l’appuntamento settimanale con “Quelli che il Calcio”, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Cristina D’Avena è la grande protagonista musicale della puntata e canta, accompagnata dai Jaspers, ...

Duets Forever - Tutti cantano Cristina : la D’Avena è sempre un salto nel tempo. La recensione : Ascoltare "Duets Forever, Tutti cantano Cristina" di Cristina D'Avena getta Tutti nella sindrome di Peter Pan: la sua voce, le sue modulazioni e i suoi brani non smettono di renderci sognanti e nostalgici. Così, è sufficiente aprire la playlist e subito si rivedono quelle immagini, ci si riscopre sul divano a fare merenda mentre si guarda il cartone animato preferito. Cristina D'Avena è stata la baby-sitter, la maestra d'asilo, la sorella ...

Cristina D’Avena piange da Caterina Balivo ricordando il padre scomparso : “Non ho mai tolto le sue cose dalla stanza” : Cristina D’Avena soffre ancora molto per la perdita del padre e, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, si è commossa quando la conduttrice le ha letto l’ultima lettera del papà: “Ero legatissima a lui. Sono passati dieci anni dalla sua scomparsa ma è come fosse ieri”. Poi la cantante icona delle sigle dei cartoni animati ha rivelato: “Non ho mai tolto le sue cose dalla stanza”. Ma a Cristina D’Avena ...

Vieni da me - Cristina D’Avena : ‘Non mi manca non essere mamma’ : La regina delle sigle dei cartoni animati, Cristina D’Avena, si racconta nel corso della puntata del 29 novembre di Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo. Sottopostasi all’intervista della cassettiera, la D’Avena si vede porgere dalla conduttrice un fiocchetto verde che le ricorda gli esordi allo Zecchino d’Oro con Il valzer del moscerino all’età di tre anni e mezzo. La Balivo le chiede poi se le ...

Cristina D’Avena piange il papà scomparso : "Non ho mai tolto le sue cose dalla stanza" : La cantante, icona delle sigle dei cartoon, si è confessata a cuore aperto. Dall'infanzia segnata dallo 'Zecchino d'oro' al...

Caterina Balivo fa piangere Cristina D’Avena a Vieni da Me : Caterina Balivo intervista Cristina D’Avena, che scoppia in lacrime E’ stata la regina delle sigle dei cartoni animati l’ospite dell’intervista ‘con la cassettiera’ di oggi a Vieni da Me: la padrona di casa Caterina Balivo ha infatti intervistato la cantante bolognese, grazie agli oggetti tirati fuori, per ciascuna delle domande, dai vari cassetti. E tra una risposta e l’altra Cristina D’Avena è ...

Cristina D’Avena oggi a Vieni da me (Anteprima Blogo) : Daveniani e Daveniane di tutto il web, questa anticipazione è tutta per voi. Nella puntata di oggi del varietà del pomeriggio feriale di Rai1 Vieni da me condotto da Caterina Balivo, siamo in grado di anticiparvi che sarà ospite Cristina D’Avena. La protagonista di tante ed indimenticabili sigle dei cartoni animati dagli anni ottanta ad oggi, sarà al centro di un lungo incontro con la conduttrice del programma prodotto da ...

Cristina D’Avena e la sigla sbagliata de Il tulipano nero : un grave errore storico (poi corretto) : Anche se sbaglia, Cristina D’Avena si corregge sempre: nel nuovo disco Duets Forever – Tutti cantano Cristina è presente anche I ragazzi della Senna (Il tulipano nero), cantato in coppia con il vincitore di Sanremo Fabrizio Moro. Proprio a quella sigla è legato un caso particolare: nella prima versione del testo c’era un errore storico piuttosto grave perché la D’Avena cantava che “Il 4 luglio s’arrende il ...

Capodanno a Cinecittà World (Roma) con Irama e Cristina D’Avena : tutti gli ospiti : Capodanno a Cinecittà World con Irama, Cristina D'Avena e molti altri ospiti, non solo musicali. L'appuntamento è a partire dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2018 fino alla mattina del 1° gennaio 2019 per salutare con musica e spettacoli l'arrivo del nuovo anno e dare definitivamente l'addio a quello in corso. Sono in programma esibizioni di Irama (atteso anche al Capodanno a Bari), Cristina D'Avena e lo show dei Gem Boy. Le cene attese saranno ...