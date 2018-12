Crisi Milan | flop anche a Frosinone | Gattuso rischia con la Spal

Crisi Milan - deciso il primo provvedimento - : Il Milan allunga il digiuno di gol a 379 minuti , non riuscendo a segnare neppure sul campo del Frosinone penultimo in classifica e ancora a secco di successi casalinghi. Una striscia che i rossoneri ...

Milan - il gol di Ciano era valido! Crisi Higuain : va scambiato con Morata : Il Frosinone, alla seconda gara con Baroni in panchina, mira alla politica dei piccoli passi, raggiunta quota 10 dopo il pari di Udine,, ma una vittoria avrebbe cambiato le prospettive. Il Milan, in ...

Frosinone-Milan 0-0 : la Crisi continua : Il Milan non esce dalla crisi: col Frosinone finisce 0-0. I rossoneri partono bene ma non trovano il gol: al 3' Cutrone non inquadra la porta sulla palla dentro di Calabria, al 18' Castillejo colpisce ...

Crisi Milan - Gattuso in bilico ma mercato flop : La panchina di Gattuso torna a traballare e, per il pronto riscatto o il tracollo definitivo, saranno decisive le ultime due sfide del 2018, contro Frosinone e Spal. Ma se per la sostituzione del ...

Milan - quando arrivi a rimpiangere Montolivo la Crisi diventa farsa : E arrivò il giorno in cui la curva rossonera invocò Riccardo Montolivo. Simpaticamente ribattezzato anche “Mortolivo” o “Dormolivo” negli scorsi anni per la sua proverbiale flemma in mezzo al campo, vittima di strali a ogni passaggio sbagliato e ingenerosamente additato come problema principale del gioco in almeno 4-5 stagioni diverse. Oggi è diventato l’uomo della provvidenza che potrebbe salvare il centrocampo rossonero, ...

Juve-Roma 1-0 : Mandzukic di testa. Bianconeri campioni d’inverno| Chievo -Inter 1-1 Crisi Milan : 0-1 con i Viola : La squadra di Allegri vince la 16ª partita su 17 e conquista il titolo platonico con due giornate d’anticipo. Decide un colpo di testa del croato al 35’

Chievo-Inter 1-1 : Pellissier pareggia al 91’. Crisi Milan - i viola espugnano San Siro (0-1) Juventus-Roma in diretta : 1-0 : Partita sotto tono. Il croato colpisce al 39’, Joao Mario sfiora il raddoppio. Poi Handanovic sventa una prodezza dell’aostano, che graffia allo scadere

Milan-Fiorentina 0-1 : gol di Chiesa - rossoneri in Crisi. Chievo -Inter finisce 1-1 : Terza gara in campionato senza vittorie per i rossoneri, in crisi emotiva e in difficoltà a centrocampo. Decide il figlio d’arte.

Milan in Crisi? Il consiglio di Ancelotti a Gattuso : Carlo Ancelotti ha voluto dare un consiglio a Gennaro Gattuso nel momento più buio della sua esperienza in casa Milan “Il consiglio che do a Gattuso è di fare di testa sua, perché lui ha il polso della situazione più di tutti gli altri“. Così Carlo Ancelotti, in collegamento ai microfoni di Sky dopo la vittoria del suo Napoli con la Spal, rivolgendosi al tecnico del Milan appena sconfitto dalla Fiorentina. ...