Cori razzisti verso Koulibaly | interviene la Procura | “la gara andava sospesa”

Koulibaly : Cori razzisti in Inter-Napoli 'Orgoglioso della mia pelle'/ Il sindaco Sala 'Chiedo scusa' : Koulibaly: cori razzisti in Inter-Napoli 'Orgoglioso della mia pelle'. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, presente allo stadio 'Chiedo scusa'

Quando si può sospendere una partita per Cori razzisti? : Kalidou Koulibaly (foto: Pier Marco Tacca – Inter/Inter via Getty Images) Non è la prima volta – e non sarà nemmeno l’ultima, verosimilmente – ma di sicuro i cori e gli ululati razzisti che una porzione della curva Nord di San Siro ha riservato il 26 dicembre a Kalidou Koulibaly, francese naturalizzato senegalese in forza al Napoli, hanno fatto più rumore di quanto sia possibile esprimere in decibel. E non solo per ...

Chelsea - Sarri : 'Cori razzisti? In ogni comunità ci sono degli stupidi' : E Maurizio Sarri , ex tecnico dei partenopei, ora alla guida dei blues, è lapidario: ' Purtroppo - ha dichiarato il tecnico a Sky Sport - in ogni comunità credo che ci siano degli stupidi. Quindi ...

Koulibaly dopo i Cori razzisti durante Inter-Napoli : «Fiero di essere francese - senegalese - napoletano - uomo». Sala : «Quei buu una vergogna - mi scuso a nome di Milano» : «Mi dispiace la sconfitta e soprattutto per aver lasciato i miei fratelli! Però sono orgoglioso del colore della mia pelle, di essere francese, di essere senegalese, napoletano:...

Koulibaly - Ancelotti contro i Cori razzisti : “La prossima volta che succede ci fermiamo noi” : “È stato espulso perché ha reagito a causa del razzismo. L’arbitro doveva capire il suo stato d’animo. Stiamo facendo una campagna contro il razzismo e bisogna capire quanti richiami bisogna fare per sospendere le partite, altrimenti la prossima volta ci fermiamo noi“. Così l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, dopo i cori razzisti in Inter-Napoli nei confronti di Kalidou Koulibaly. L'articolo Koulibaly, ...

Inter-Napoli - scontri tra i tifosi e Cori razzisti. Beppe Sala : «Quei 'buu' a Koulibaly sono stati una vergogna. chiedo scusa a nome di ... : «Ieri sera sono andato allo stadio, seguendo quella passione che mi ha trasmesso mio papà, come credo sia per tanti tifosi. E quando vado a gioire e soffrire per i colori del mio cuore confesso che ...

Napoli - Koulibaly e i Cori razzisti : "Orgoglioso del colore della mia pelle" : "Mi dispiace per la sconfitta e soprattutto per aver lasciato i miei fratelli! Però sono orgoglioso del colore della mia pelle. Di essere francese, senegalese, napoletano: uomo". Lo ha scritto nella ...

Cori razzisti e ululati a San Siro - espulso Koulibaly |Sui social : "Orgoglioso di essere nero e napoletano" : Il difensore del Napoli cacciato da Mazzoleni a 10 minuti dal termine dopo un applauso che il direttore di gara ha creduto rivolto a lui, ma che da casa Napoli sostengono fosse rivolto al pubblico di San Siro, che stava fischiando il difensore senegalese

