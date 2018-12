Cori razzisti Inter-Napoli | Boateng si schiera dalla parte di Koulibaly | il post del

Inter - sanzioni per Cori razzisti - due giornate a porte chiuse Squalificati anche Koulibaly e Insigne : Mano pesante per i nerazzurri costretti a giocare due turni senza il pubblico e una terza senza la curva nord

Pecoraro : «Inter-Napoli era da sospendere per Cori razzisti» : Le dichiarazioni all’Ansa Il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Ansa in merito ai fatti di Inter-Napoli. Ecco le sue parole: «Per me Inter-Napoli era una partita da sospendere per i cori razzisti verso Koulibaly. Infatti gli uomini della Procura hanno segnalato ai funzionari dell’ordine pubblico e al quarto uomo che la squadra partenopea stesse chiedendo lo stop al gioco. La ...

Cori razzisti in Chelsea-Watford - Sarri : 'Non ho sentito nulla' : Roma, 27 dic., askanews, - Non solo Inter-Napoli, Cori razzisti anche in occasione di Chelsea-Watford. E Maurizio Sarri, ex tecnico dei partenopei, ora alla guida dei blues, afferma: 'Purtroppo - ha ...

Inter-Napoli - Koulibaly su Instagram dopo Cori razzisti : "Orgoglioso del colore della mia pelle" | Sky TG24 | : Il difensore su Twitter dopo l'espulsione risponde ai buu indirizzati a lui da una parte del pubblico di San Siro. Solidarietà al calciatore dal suo capitano Hamsik e anche da Cristiano Ronaldo

De Magistris : «Salvini qualche anno fa cantava Cori razzisti - ora è ministro dell’Interno» : Su Twitter Dopo Beppe Sala, su Inter-Napoli interviene anche il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Che la butta in politica. Co seguente tweet: “Poteva mai essere sospesa la partita Inter-Napoli in un Paese che vive sempre più di razzismo di Stato e che vede nel Governo un ministro dell’interno che dovrebbe garantire la sicurezza negli stadi ma che cantava qualche anno fa cori razzisti contro i napoletani?”. Poteva mai essere sospesa ...

Bianchi : 'Inaccettabili i Cori razzisti' : I cori razzisti verso Koulibaly a San Siro? È inaccettabile una cosa del genere. Non vado più a vedere le partite anche per questo, andare allo stadio per vedere il vicino di seggiolino che insulta ...

Ancelotti sui Cori razzisti a Koulibaly : ''La prossima volta ci fermeremo'' : Carlo Ancelotti manda un segnale forte nel post partita di Inter-Napoli , contraddistinto da polemiche roventi per gli ululati nei confronti del difensore senegalese Kalidou Kolulibaly . Quel gol in ...

