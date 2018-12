Cori razzisti e ululati a San Siro | espulso Koulibaly |Sui social | Orgoglioso di

Koulibaly dopo i Cori razzisti durante Inter-Napoli : fiero di essere francese - senegalese - napoletano - uomo : 'Mi dispiace la sconfitta e soprattutto per aver lasciato i miei fratelli! Però sono orgoglioso del colore della mia pelle, di essere francese, di essere senegalese, napoletano: uomo'. Sono le parole ...

Ancelotti e i Cori razzisti : la prossima volta lasceremo il campo : Roma, 27 dic., askanews, - Nel posticipo della 18a giornata di Serie A, l'Inter batte 1-0 il Napoli e si porta a -5 dal secondo posto con la Juve che vola a +9 sul Napoli. A decidere la sfida di San ...

Inter-Napoli 1-0 - Lautaro al 92’ Cori razzisti contro Koulibaly Scontri fuori S.Siro|Classifica : Icardi colpisce la traversa dopo 10 secondi, direttamente da centrocampo: la squadra di Spalletti gioca meglio. Espulso all’82’ Koulibaly, ma Callejon spaventa Handanovic. Rosso anche a Insigne

Napoli - Ancelotti e i Cori razzisti a Koulibaly : "Dobbiamo lasciare il campo" : Carlo Ancelotti incassa la sconfitta, ma punta il dito contro Procura federale e arbitro Mazzoleni, con cui il tecnico del Napoli ha avuto un confronto a fine gara: "Gli ho chiesto informazioni sull'...

Duecento giorni dopo - la squalifica ai giocatori Juventus Under 15 per i Cori razzisti : Sei mesi dopo Ricorderete, o forse no – e non sarebbe colpa vostra, dato che si parla di giugno 2018 -, la Juventus Under 15 che rivolge un canto non proprio carino ai pari età del Napoli dopo una partita vinta. Abbiamo scritto “un canto non proprio carino” per decenza, in realtà si trattò di un coro razzista, il solito vecchio adagio secondo cui Napoli debba usare il sapone. Ne abbiamo parlato qui, a suo tempo, con una presa ...

La vittoria di Ancelotti sui Cori razzisti - da leader politico : Senza cori sul Vesuvio La leadership è più o meno come il coraggio per Alessandro Manzoni: “se una non ce l’ha, non se la può dare”. E il giorno dopo Atalanta-Napoli, sono tante le orecchie che dovrebbe fischiare in Italia. Da solo, Carlo Ancelotti è riuscito in quella che fino a pochi giorni poteva essere considerata una titanica impresa: far disputare Atalanta-Napoli senza cori di discriminazione territoriale, senza invocazioni al ...

Ancelotti vince due volte : contro Gasperini e contro i Cori razzisti : Le partite per noi brontosauri Sono le partite che piacciono a noi brontosauri del calcio (Giulio Spadetta) Il Napoli vince una partita d’altri tempi, che non sarà piaciuta ai puristi ma che regala un orgasmo da consegnare alla storia. Il Napoli espugna Bergamo per il secondo anno consecutivo e lo fa al termine di una partita giocata sulla propria tre quarti (alla fine 42% possesso palla azzurri) ma in cui ha mostrato grande efficacia. Si ...

Cosa succede in caso di Cori o striscioni razzisti : Il regolamento federale Secondo quanto previsto dall’art. 62 comma 6 NOIF (norme organizzative interne Figc) il responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell’Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori , grida ed ogni altra ,manifestazione discriminatoria di cui al comma 3 (il quale concerne tutte le manifestazioni espressive di discriminazione per motivi di razza, di ...

Atalanta-Napoli - la decisione dei partenopei : la squadra lascerà il campo in caso di Cori razzisti! : Atalanta-Napoli, la speranza è che nessun coro di discriminazione territoriale verrà lanciato dalla curva atalantina, ma i partenopei sono pronti a provvedimenti drastici Atalanta-Napoli è la gara che questa sera chiuderà la giornata di campionato in Serie A. Un incontro molto atteso ai fini della classifica, ma anche per le polemiche che stanno accompagnando la vigilia. Si fa un gran parlare dei possibili cori razzisti da parte del ...