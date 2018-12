Cori razzisti contro Koulibaly | il comunicato stampa dell’Inter | “la nostra storia è

Inter condanna i Cori razzisti : 'Noi siamo integrazione - accoglienza e futuro. Chi non lo accetta non è con noi' : 'Inter vuol dire integrazione, accoglienza e futuro. La storia di Milano è fatta di questo, di inclusione e di rispetto. Chi non comprende la nostra storia, questa storia, non è con noi'. L'Inter ...

Cori contro Koulibaly - l Inter 'Razzisti fuori dalla nostra storia'. Cristiano Ronaldo 'No alla discriminazione : L'Inter è presente in 29 paesi del mondo, dalla Cambogia alla Colombia, dove oltre diecimila bambini sono coinvolti nel progetto Inter Campus, che ha l'obiettivo di restituire loro il diritto al ...

Cori razzisti Inter-Napoli - il club prende le distanze dalla curva : “No a discriminazione” : Cori razzisti INTER NAPOLI, L’INTER prende POSIZIONE- Non si è fatta attendere la presa di posizione dell’Inter a seguito degli incresciosi fatti di ieri sera, prima e durante Inter-Napoli. Gli scontri fuori dallo stadio qualche minuto prima del fischio iniziale, i Cori discriminatori e razzisti nei confronti del Napoli e di Koulibaly, espulso poi da […] L'articolo Cori razzisti Inter-Napoli, il club prende le distanze dalla ...

Sky sbaglia a silenziare i Cori razzisti. Ci nega il diritto a essere informati : Chi era a casa, non sapeva nulla C’è un elemento importante della partita di ieri sera tra Inter e Napoli. La discrasia tra chi era allo stadio e chi a casa a guardare la partita. Chi era allo stadio – noialtri lo abbiamo capito in un secondo momento – ha vissuto una serata particolare. Innanzitutto con scontri all’esterno dello stadio che hanno provocato addirittura una vittima: c’è stata un’aggressione di ...

Inter - sanzioni per i Cori razzisti : due giornate a porte chiuse Squalificati anche Koulibaly e Insigne : Mano pesante per i nerazzurri costretti a giocare due turni senza il pubblico e una terza partita senza la curva nord. E domenica scatta il divieto di trasferta ad Empoli

Quali partite giocherà l’Inter a porte chiuse? Calendario - programma - date e orari : stangata dopo i Cori razzisti : L’Inter dovrà giocare due partite a porte chiuse e una terza senza il sostegno della Curva Nord (secondo anello verde). Lo Stadio San Siro sarà completamente deserto per le prossime due sfide casalinghe dei nerazzurri e si riempirà praticamente a metà in occasione del terzo incontro di questa serie. La sQualifica è arrivata dal giudice sportivo che ha optato per questa sanzione dopo i cori razzisti piovuti ieri dagli spalti nei confronti ...

Koulibaly squalificato per 2 turni. Cori razzisti - Icardi sta col difensore del Napoli : Il difensore del Napoli: "Orgoglioso del colore della mia pelle". Procura Figc: "La gara andava sospesa". Il sindaco Sala si scusa a nome di Milano. Ancelotti: "La prossima volta ci fermiamo". De ...

Cori razzisti Inter-Napoli - Boateng si schiera dalla parte di Koulibaly : il post del giocatore del Sassuolo : Boateng si schiera dalla parte di Koulibaly dopo quanto accaduto ieri sera durante la sfida tra Inter e Napoli: il post social del giocatore del Sassuolo Kevin Prince Boateng si schiera al fianco di Kalidou Koulibaly dopo i Cori razzisti rivolti al difensore del Napoli dai tifosi dell’Inter durante il match di ieri a San Siro. “Io sono, tu sei, siamo tutti Koulibaly“, scrive sui social Boateng, oggi giocatore del ...

Cori razzisti Inter-Napoli - la condanna dei social da Ronaldo a Boateng : Cori razzisti INTER NAPOLI – “Sono orgoglioso del colore della mia pelle. Di essere francese, senegalese, napoletano: uomo”. Erano passate poche ore dal termine di Inter-Napoli con gli ululati razzisti che Kalidou Koulibaly ha dovuto sopportare per 90′ quando, lo stesso difensore del Napoli ha twittato questa risposta a tutto il mondo razzista. Ma sui […] L'articolo Cori razzisti Inter-Napoli, la condanna dei social ...

Koulibaly - Cori razzisti Inter. Cristiano Ronaldo si schiera su Instagram : Il difensore del Napoli: "Orgoglioso del colore della mia pelle". Procura Figc: "La gara andava sospesa". Il sindaco Sala si scusa a nome di Milano. Ancelotti: "La prossima volta ci fermiamo". De ...

Pecoraro : «Inter-Napoli era da sospendere per Cori razzisti» : Le dichiarazioni all’Ansa Il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Ansa in merito ai fatti di Inter-Napoli. Ecco le sue parole: «Per me Inter-Napoli era una partita da sospendere per i cori razzisti verso Koulibaly. Infatti gli uomini della Procura hanno segnalato ai funzionari dell’ordine pubblico e al quarto uomo che la squadra partenopea stesse chiedendo lo stop al gioco. La ...