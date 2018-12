Cori Koulibaly | il sindaco Sala | “fascia di capitano ad Asamoah”

calcioweb.eu

: Sconfitta immeritata del Napoli, non se ne può veramente più di questi cori razzisti contro Koulibaly e contro il p… - caterinabalivo : Sconfitta immeritata del Napoli, non se ne può veramente più di questi cori razzisti contro Koulibaly e contro il p… - RaiNews : Cori razzisti durante Inter-Napoli, Koulibaly: fiero di essere francese, senegalese, napoletano e uomo ?… - Gazzetta_it : #Ancelotti e i cori razzisti a #Koulibaly: 'Partita da sospendere' #InterNapoli -

(Di giovedì 27 dicembre 2018)– IlGiuseppesi è scusato pubblicamente a nome di Milano con il calciatore del Napoliper irazzisti di ieri sera durante Inter-Napoli e lancia la proposta in vista della gara contro l'Empoli: "la fascia disia data a Asamoah. Non mi piace, per mia natura, pensare a cosa devono fare gli altri per risolvere i problemi della società in cui viviamo – ha spiegato il primo cittadino di Milano. Preferisco sempre partire da cosa devo fare io. E in questo caso farò una cosa molto semplice. Continuerò ad andare a vedere l'Inter, ma ai primi buu farò un piccolo gesto, mi alzerò e me ne andrò. Lo farò per me, consapevole del fatto che a chi ulula contro un atleta nero non fregherà niente di me. Ma lo farò".