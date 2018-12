Cori contro Koulibaly | Cristiano Ronaldo ' No a razzismo e discriminazione

Cori razzisti contro Koulibaly : per la procura Figc la gara andava sospesa : "Per me Inter-Napoli iera andava sospesa per i Cori razzisti verso Koulibaly, e infatti gli uomini della procura hanno segnalato ai funzionari dell'ordine pubblico e al quarto uomo che la squadra partenopea chiedeva lo stop".Giuseppe Pecoraro, al telefono con l'Ansa, spiega la posizione della procura Figc su quanto avvenuto al Meazza. "La decisione -ribadisce- non spetta a noi ma all'ordine pubblico d'intesa con l'arbitro. Per quel che ci ...

Napoli ko con l'Inter al 91'. Cori contro Koulibaly. Sala si scusa : Ancelotti: 'La prossima volta ci fermiamo'. Nonostante il pareggio con l'Atalanta, la Juventus guadagna un punto sui partenopei, sconfitti di misura a tempo scaduto. Vittorie anche per Lazio e Roma. ...

Koulibaly - Ancelotti contro i Cori razzisti : “La prossima volta che succede ci fermiamo noi” : “È stato espulso perché ha reagito a causa del razzismo. L’arbitro doveva capire il suo stato d’animo. Stiamo facendo una campagna contro il razzismo e bisogna capire quanti richiami bisogna fare per sospendere le partite, altrimenti la prossima volta ci fermiamo noi“. Così l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, dopo i cori razzisti in Inter-Napoli nei confronti di Kalidou Koulibaly. L'articolo Koulibaly, ...

Napoli ko con l'Inter al 91'. Cori razzisti contro Koulibaly : Ancelotti: 'La prossima volta ci fermiamo'. Nonostante il pareggio con l'Atalanta, la Juventus guadagna un punto sui partenopei, sconfitti di misura a tempo scaduto. Vittorie anche per Lazio e Roma. ...

Cori contro Koulibaly - "Orgoglioso di essere nero - senegalese - napoletano - uomo" : Può una partita essere rovinata da una colonna sonora insopportabile? È successo ieri a San Siro per Inter-Napoli, la sfida tra le due alternative alla Juventus padrona assoluta del campionato. ...

Decide Lautaro - Cori contro Koulibaly : A intervenire sulla vicenda, nel post partita, anche l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, che ai microfoni di Sky Sport ha commentato: "Abbiamo chiesto per tre volte la sospensione della partita ...

Inter-Napoli 1-0 - Lautaro al 92’ Cori razzisti contro Koulibaly Scontri fuori S.Siro|Classifica : Icardi colpisce la traversa dopo 10 secondi, direttamente da centrocampo: la squadra di Spalletti gioca meglio. Espulso all’82’ Koulibaly, ma Callejon spaventa Handanovic. Rosso anche a Insigne

Inter-Napoli 1-0 - Lautaro al 92’ Cori razzisti contro Koulibaly Scontri fuori S.Siro|classifica : Icardi colpisce la traversa dopo 10 secondi, direttamente da centrocampo: la squadra di Spalletti gioca meglio. Espulso all’82’ Koulibaly, ma Callejon spaventa Handanovic. Rosso anche a Insigne

Cori contro i napoletani - stangati i baby della Juve : ...che hanno violato 'valori sportivi che a maggior ragione in età giovanile dovrebbero orientare l'attività sportiva ed educativa di coloro che aspirano a diventare i futuri protagonisti del mondo ...

Cori contro il Napoli - squalificati 25 calciatori della Juventus U15 : E’ arrivata la stangata nei confronti dei calciatori della Juventus U15, sanzione relativa all’episodio dell’11 giugno al termine della semifinale contro il Napoli vinta 3-0 per le Final Four Scudetto ed al coro “Sarò con te, ma tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone!”. Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato con una ...

Juventus U15 - squalificati 25 calciatori per Cori contro Napoli/ Video - insulti dopo le semifinali di giugno : arrivata la squalifica per 25 calciatori della Juventus Under 15 in seguito ai cori contro Napoli di discriminazione territoriale dello giugno.

Maurizio Costanzo contro Sfera Ebbasta : la pesante accusa dopo la strage di Corinaldo : Mentre sul web proseguono le polemiche contro il trapper Sfera Ebbasta, accusato di veicolare messaggi sbagliati attraverso le sue canzoni, dalle pagine del settimanale 'Chi' Maurizio...

L'attacco di Costanzo contro Sfera Ebbasta : 'E' corresponsabile dei fatti di Corinaldo' : Si continua a parlare in queste ore della terribile strage avvenuta qualche settimana fa all'interno della discoteca di Corinaldo, dove diversi ragazzi hanno perso la vita mentre stavano attendendo l'arrivo di Sfera Ebbasta, che quella sera doveva esibirsi dal vivo in quel locale. Una vera e propria strage di giovani che ha destabilizzato l'opinione pubblica e ha suscitato un vespaio di polemiche, tanto che anche il 're dei giornalisti', ...

Sfera Ebbasta dopo la strage di Corinaldo/ "Non mi dà pace - sono stravolto. Ne ho sentite tante contro di me" : Sfera Ebbasta dopo la strage di Corinaldo: "Non mi dà pace, sono stravolto. Ne ho sentite tante contro di me". Il post su Instagram