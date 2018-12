Coord Naz le Diritti Umani su accordo mobilità docenti | ATA ed educativo

Coordinamento Nazionale dei docenti della disciplina dei diritti umani : convegno sulla legalità : Il Coordinamento Nazionale docenti della disciplina dei diritti umani ha promosso un’importante iniziativa scolastica a carattere Nazionale che si tenuta giorno 13 dicembre, dalle ore 09:15 in poi, nell’auditorium della scuola. Il titolo dato all’evento è stato: “Insieme per la legalità. Incontro con Giovanni Impastato”. La manifestazione, ideata e proposta dal Coordinamento e dall’organico di potenziamento di discipline giuridiche ed ...

Unione dei Siciliani " Sicilia Nazione : Piscitello Coordinatore - Armao Presidente Onorario. : L' Unione dei Siciliani " Sicilia Nazione riconosce che per la prima volta da tanti anni, il governo regionale e l'assessore all'Economia con coraggio e determiNazione hanno aperto una trattativa con ...

Uilca - i trapanesi Pellegrino e Puma eletti nel Coordinamento nazionale Unicredit : I trapanesi Laura Pellegrino e Leonardo Puma sono stati eletti rispettivamente nel coordinamento nazionale di gruppo e del coordinamento nazionale di banca Unicredit. La nomina è giunta in occasione ...

Giornata contro la violenza sulle donne : interviene il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina Diritti Umani : ... mentre stavano andando in auto a far visita ai loro mariti , anch'essi incarcerati per la loro militanza politica, , furono fermate dalla polizia, condotte in una piantagione di canna da zucchero e, ...

Il Coordinamento Nazionale per i Diritti Umani sulla Giornata Nazionale contro la Violenza sulle Donne : Il Coordinamento Nazionale Docenti Diritti Umani, rivolge come sempre un appello al mondo della Scuola affinché si faccia portavoce e garante dei Diritti calpestati, in questo caso, delle Donne che ...

Maltempo : Coordinamento nazionale per accedere ai fondi Ue : Il presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha ricevuto dal dipartimento della Protezione civile la proposta di dar vita ad un coordinamento fra le dieci Regioni italiane e le due Province autonome interessate dal Maltempo dei giorni scorsi per accedere al Fondo di Solidarieta’ dell’Unione Europea. Lo comunica la Provincia di Bolzano che, insieme alle altre zone colpite, presentera’ al dipartimento un dettagliato ...