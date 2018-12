Consigli fantacalcio 19 giornata | Ronaldo si riprende la Juventus

Consigli fantacalcio : i 'campo o panca' della 18giornata : Avete mangiato? Avete bevuto? Bene. Ora non vi resta che godervi in tutta tranquillità la giornta di campionato. Si parte all'ora di pranzo e si finisce con il posticipo delle 20:30 tra Inter e Napoli.

Consigli fantacalcio - 18^ giornata : chi schierare : Il Boxing Day sbarca anche in Italia così, dopo 37 anni, anche la Serie A torna a giocare nel giorno di Santo Stefano. Per la seconda volta consecutiva si tratta di un turno anomalo rispetto a quelli cui siamo abituati ad assistere normalmente. Dieci partite in un giorno per la gioia di tutti gli appassionati di Fantacalcio. Di seguito i nostri Consigli sulle partite di domani. Frosinone-Milan: Beghetto, Higuain Atalanta-Juventus: Gomez, ...

Consigli fantacalcio - 18^ giornata : chi evitare : Il lunch match di domani tra Frosinone e Milan alzerà il sipario sulla diciottesima giornata del campionato di Serie A. Campionato che per restare in vita si affida all’Atalanta, a cui tocca l’ingrato compito di stoppare l’armata Juventus. Simone Inzaghi, condottiero della Lazio quarta in classifica, va a far visita al fratello Pippo, reduce da due pareggi consecutivi. Sfida in famiglia anche in Roma-Sassuolo: il tecnico ...

Consigli fantacalcio 18^ giornata Serie A 2018/2019 : Higuain - Dzeko rivincita di natale : I nostri Consigli per la 18^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Grandi assenti di questo crepuscolare 2018. Pochissimi bonus, media voto ampiamente sotto la sufficienza, causa di sconforto e rimpianto per molti di voi. Dzeko nei pochi minuti giocati a Torino ha però creato più pericoli che Schick nell’ultimo mese, aspettiamoci una grande prestazione contro il Sassuolo. Higuain combatte ...

Consigli fantacalcio - 17^ giornata : chi schierare : Fantallenatori in fibrillazione in vista della diciassettesima giornata di Serie A, la terzultima del 2018, che si svolgerà tutta nella giornata di Sabato 23 dicembre. Si inizia con Lazio-Cagliari alle 12:30, mentre l’ultima gara è in programma all’Allianz Stadium tra Juventus e Roma. Una sorta di manna dal cielo per gli appassionati del fantasy game, che stavolta avranno molte più informazioni per decidere chi schierare. Di ...

Consigli fantacalcio 17^ giornata Serie A 2018/2019 : Pioggia di bonus : I nostri Consigli per la 17^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Una diciassettesima giornata da vivere tutta d’un fiato. Si inizia sabato all’ora di pranzo con un promettente Lazio-Cagliari e si chiude, udite udite, sabato stesso con il big match di giornata Juventus-Roma. Nel mezzo tante gare affascinanti, specialmente in termini fantacalcistici. Napoli-Spal, Genoa-Atalanta e ...