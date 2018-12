Concerti e spettacoli animano i luoghi del Dicembre cebano fino a fine anno

Concerti - show di fontane danzanti e attrazioni : il 2018 si chiude con un week end tra musica e spettacoli : 'L'ultimo fine settimana del 2018 sarà all'insegna della musica e degli spettacoli. La parte centrale del programma del Comune 'Natale d'Incanto' spiegano dal Comune include una serie di appuntamenti in previsione dell'arrivo del nuovo anno. Sabato 29 dicembre alle ore 18,...

Presepi viventi - spettacoli e Concerti : gli eventi nel giorno di Santo Stefano : La tradizione dei Presepi viventi, con figuranti in abiti d'epoca a rievocare la Natività, ma anche i concerti , anche a tema natalizio, e gli spettacoli a teatro, senza dimenticare le occasioni offerte dai borghi 'vestiti a festa' per le festività natalizie. Di certo le proposte non mancano, per chi è alla ricerca di eventi per trascorrere ...

Mostre - spettacoli - Concerti Cosa c'è a Natale in Sicilia : Mostre In occasione delle festività, la mostra "Modigliani Les Femmes Multimedia Experience" ospiterà concerti, presentazioni di libri, degustazione di panettone e spettacoli collaterali fino al 6 ...

Spettacoli circensi - Concerti e bande itineranti : Natale all'insegna delle arti in centro : Non mancano Spettacoli itineranti: dalle 12 alle 14 per le strade del centro , da piazza Moro a piazza del Ferrarese e ritorno, è prevista la sfilata musicale della Grande orchestra di fiati 'Enrico ...

Spettacoli e pattini sul ghiaccio - Concerti e caccia al tesoro : il weekend pre-natalizio di Altopascio : Altopascio " Aspettare il Natale sotto la neve e con tante attrazioni in centro: nella cittadina del Tau si può grazie a " Altopascio è Natale ", il programma natalizio promosso dall'amministrazione ...

Mercatino - Concerti e spettacoli : tanti appuntamenti per la Festa dell'Immacolata : OVADA - Sabato ricco nel territorio per la Festa dell'8 dicembre. Come da tradizione si svolgerà ad Ovada la mostra mercato dell'usato e dell'antiquariato con oltre 250 espositori in arrivo da tutto ...

Biglietti Black Friday Concerti - spettacoli e artisti in offerta solo il 23 novembre : Biglietti Black Friday. In occasione del “venerdì nero” il sito Ticketone ha messo in offerta speciale tantissimi spettacoli e concerti solo nella giornata del 23 novembre 2018 fino ad esaurimento delle disponibilità. Ecco di seguito tutti gli eventi scontati. Per acquistare i Biglietti basta andare sul sito ufficiale. Black Friday Biglietti IN SCONTO Biglietti Black Friday concerti, spettacoli e artisti in offerta ...

L'ex Fea tornerà a prendere vita. Nuova piazza per eventi - Concerti - spettacoli e cinema : "Ci piace molto questa rinascita che abbiamo fortemente sollecitato " così il vicesindaco Antonio Blasioli - La riviera avrà una Nuova piazza per eventi, concerti, spettacoli, cinema e la passeggiata ...