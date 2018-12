Come cancellare cookie da smartphone

Come cancellare le ricerche vocali su Google Home e Amazon Echo : Qualche consiglio per chi li ha ricevuti o li ha regalati a Natale, e non sa che tutte le conversazioni vengono registrate

Come cancellare account Google+ : Google+ è arrivato alla sua triste fine. La causa della sua cancellazione è da attribuirsi anche a una grave falla di sicurezza che ha fatto trapelare i dati di migliaia di utenti. Dopo anni di leggi di più...

Come cancellare più post Facebook contemporaneamente : Quante volte ci è capitato di andare sul nostro profilo Facebook e trovare post che tornando indietro nel tempo non avremmo mai condiviso? Fortunatamente il social network ci permette di rimediare offrendoci la possibilità di leggi di più...

Come cancellare le password memorizzate su Android : Quando si presta un dispositivo a qualcuno per fare una chiamata o per inviare un messaggio, si ha sempre il timore che possa entrare senza permesso alle app salvate (esempio quelle dei social network o leggi di più...

Messenger - Come cancellare un messaggio : Se cancellare un messaggio, inviato su Whatsapp, è ormai un'operazione abituale, questo non è possibile quando si utilizza Messenger, l'applicazione per la messaggistica, sviluppata da Facebook. ...

Come gestire e cancellare un account Facebook in caso di morte : Pixabay Cosa succede al nostro profilo Facebook quando si muore? Come è naturale, il social network più famoso al mondo non trascura certo questa situazione anche perché, ahinoi, parte della quotidianità. Visto che sulla community da oltre un miliardo di iscritti si condivide spesso buona parte della vita, è necessario prendersi cura anche del dopo. C’è un modo per tutelare e proteggere le proprie informazioni e il proprio spazio personale ...

Bongiorno : 'Cancellare prescrizione è Come bomba sui processi' : "La sospensione della prescrizione al primo grado di giudizio è una bomba nucleare sul processo. Sono molto preoccupata". Lo ha affermato il ministro della P.A. Giulia Buongiorno sull'emendamento M5s ...

Come cancellare la cronologia Skype : Una delle applicazioni più utilizzate in ambito business e non, per comunicare con amici, parenti, colleghi di lavoro e clienti, è Skype. Si tratta di un servizio di proprietà di Microsoft che permette di effettuare leggi di più...

Il nostro cervello ha un “pulsante” per cancellare : ecco Come attivarlo : Avete pensieri negativi che vi passano per la testa? Non vi preoccupate, il vostro cervello è ben attrezzato per spazzarli via. Immaginate di avere un interruttore in testa che, all’occorrenza, cancella i pensieri inutili e negativi. Quante volte vi capita di essere sopraffatti dall’ansia, dall’angoscia e da preoccupazioni su cose che in realtà sono inutili? E quante volte la vostra mente immagazzina informazioni che non servono a nulla e che ...