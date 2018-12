Colesterolo | diabete | obesità | prevenzione di ictus e infarto | i mandarini hanno ‘mille’

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Gli agrumi sono estremamente ricchi di antiossidanti che prevengono le infezioni e rafforzano il sistema immunitario. Tra questi il mandarino, nella famiglia delle Rutacee, è sicuramente quello che registra una maggiore concentrazione di flavonoidi, tra i quali spicca la nobiletina, sostanza che aiuta ad abbassare i livelli di glucosio enel sangue, e a prevenire l’aterosclerosi, anticamera di malattie cardiocircolatorie come. Consumare tutti i giorni questi agrumi, avrebbe un’azione benefica sul controllo del(in particolare quello di tipo 2) e dell’. Tra le vitamine del mandarino, quella più presente è la vitamina C, che si concentra nella buccia e soprattutto nell’“albedo” ovvero la pellicina che siamo soliti togliere quando sbucciamo il frutto. La vitamina C, come è noto, ha molteplici virtù terapeutiche: favorisce la sintesi del ...