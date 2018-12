Codacons : nel 2019 "stangata" media da 914 euro per le famiglie : Roma, 27 dic., askanews, - Nel corso del 2019 gli italiani dovranno mettere in conto una "stangata" media mente pari a 914 euro a famiglia. Lo afferma il Codacons , che ha elaborato il consueto studio ...

Corpo estraneo nell’omogeneizzato - Codacons : “Controlli sui cibi inadeguati” : “Si è accorta dalla «espressione insolita» della figlia di 6 mesi che in quel vasetto di omogeneizzati che la piccola stava mangiando c’era qualcosa che non andava e solo la prontezza della madre ha evitato che la neonata ingerisse un piccolo Corpo, probabilmente di materiale plastico, mischiato all’interno dell’alimento“: lo spiega il Codacons, in riferimento al caso denunciato in Friuli Venezia Giulia. “Quel ...