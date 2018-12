Blastingnews

: Cir food assume addetti sala, mensa e cuochi in tutta Italia - VKaporicci : Cir food assume addetti sala, mensa e cuochi in tutta Italia - lavorocaserta : Addetta/o sala - lavorocaserta : Addetta/o al banco -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Cirè un'azienda nata nel 1992 dall'unione di tre cooperative. Da allora ha sempre garantito I servizi di ristorazione per molti tipi di attività. Un esempio di queste sono le mense di scuole, ospedali e delle aziende. Quanto al lavoro, dal sito web aziendale si può visionare l'elenco delle attuali posizioni inserite, distinte per località e tipo di compiti da svolgere. A tal proposito, sono diversi gliricercati e hanno come denominatore comune la capacità di preparare e servire un pasto al cliente. Infine, da un'apposita area dello stesso sito web è possibile inserire la propria candidatura.Alcune figure ricercate attualmente da CirCirha dunque aperto posizioni di lavoro nella ristorazione in varie zone d'. Dal suo sito web istituzionale si possono prendere degli esempi. Uno dei ruoli molto richiesti è l'addetto. L'azienda ha per esempio bisogno ...