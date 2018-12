Cina | nel 2019 la crescita rallenterà ai minimi da tre decenni

Anche HONOR - con YOYO - entra nel mercato degli speaker intelligenti. Ma (al momento) solo in Cina : HONOR YOYO integra un altoparlante da 3 watt di potenza con un cono riflettente a 360 gradi e l'algoritmo Huawei Histen che ne incrementa la qualità audio L'articolo Anche HONOR, con YOYO, entra nel mercato degli speaker intelligenti. Ma (al momento) solo in Cina proviene da TuttoAndroid.

Non solo Dorothea! La bellezza è di casa nella famiglia Wierer : ecco Magdalena - l’affasCinante sorella della campionessa di biathlon [GALLERY] : Belle come il sole: Magdalena Wierer ruberà presto la scena alla più grande Dorothea per bravura e… bellezza? La bellezza è di casa nella famiglia Wierer: non solo Dorothea, anche la più piccola Magdalena colpisce gli appassionati degli sport invernali per la sua bellezza. Volto angelico, occhi chiari e sguardo penetrante, la 17enne Magdalena ruberà presto al scena a Dorothea? Anche lei atleta di biathlon, Magdalena, classe 2001, ...

Un affasCinante tuffo nel passato lungo 27 anni con la versione NES mai pubblicata di SimCity : Guardare nel passato del nostro medium preferito è sempre estremamente interessante, soprattutto quando si riportano alla luce dei cimeli e dei progetti spariti nel nulla per anni o addirittura per decenni. In questo particolare caso andiamo indietro di ben 27 anni.Forse non tutti lo sapranno ma l'iconico SimCity sarebbe dovuto uscire anche su NES e non solo sul SuperNintendo. Questo porting era effettivamente in sviluppo dato che le versioni ...

HONOR V20 ufficiale in Cina con foro nel display e specifiche al top : HONOR ha annunciato ufficialmente oggi in Cina il suo nuovo top di gamma, HONOR V20, con foro nel display e prestazioni al top. L'articolo HONOR V20 ufficiale in Cina con foro nel display e specifiche al top proviene da TuttoAndroid.

Cina - bus su folla nel Fujian : sono 8 i morti e 22 i feriti : Si e’ aggravato il bilancio delle vittime dell’incidente avvenuto nella provincia cinese di Fujian: almeno 8 persone sono morte e 21 sono rimaste ferite dopo che un uomo armato di coltello ha dirottato un autobus e lo ha lanciato sulla folla. L’aggressore, che secondo l’agenzia di stampa cinese Xinhua e’ un uomo della zona di 48 anni, e’ stato fermato ed e’ sotto indagine. Secondo le prime notizie, ...

Cina - morto ex portavoce governo nel 1989 negò morti di piazza Tienanmen : Aveva detto al mondo che nessuno era stato ucciso in piazza Tienanmen nella repressione del 1989. Yuan Mu, ex portavoce del governo cinese, è morto il 13 dicembre all'età di 90 anni, ma Pechino ha preferito ...

Cina - dirotta bus e investe folla nel Fujian : almeno 5 morti : Un uomo ha dirottato un bus e ha investito una folla a Longyan, nella provincia di Fujian, nell’est della Cina. Il primo bilancio è di cinque morti e 21 feriti. Lo riferiscono i media cinesi. Secondo quanto riporta la tv di Stato, Cgtn, l’autore del dirottamento – armato di coltello – è stato arrestato dalla polizia e ora è sotto interrogatorio. Su Twitter circola il filmato dell’arresto. L'articolo Cina, dirotta ...

Cina - lotta contro i principali rischi finanziari nel 2019 : È stata anche migliorata significativamente l'efficacia del servizio all'economia reale. Attualmente si può concludere che il settore bancario e assicurativo cinese siano generalmente stabili e la ...

Basket - Nba : Gallinari trasCina i Clippers - serata no per Belinelli : NEW YORK - Gallinari conferma il suo stato di grazia e guida i Clippers alla vittoria sulla capolista Denver. Niente da fare, invece, per Belinelli e gli Spurs, ko nel derby texano contro Houston. A ...

Michele - morto a 20 anni nel tragico incidente di CalCinato : Quattro amici, tutti giovanissimi, viaggiavano lungo una strada nella campagna bresciana quando nei pressi del cavalcavia...

NBA 2019 - i risultati della notte (23 dicembre) : Gallinari batte il suo passato - Belinelli ko con Houston. Durant trasCina Golden State : Sette partite nella notte NBA. Danilo Gallinari scendeva in campo contro il suo passato ed è stata una serata molto positiva per il giocatore italiano. I suoi Los Angeles Clippers hanno sconfitto 132-111 i Denver Nuggets, ex squadra proprio del Gallo e anche attualmente formazione in testa alla Western Conference. Un match che ha visto i californiani sempre in pieno controllo e nel quale Gallinari è stato il miglior marcatore, insieme al ...

NBA 2019 - i risultati della notte (22 dicembre) : LeBron James trasCina i Lakers con una tripla doppia - ok gli Spurs di Belinelli (17 punti) : Nuova notte NBA dall’elevato spirito spettacolare: le arene d’America si sono riempite per dieci partite ora lottate, ora scontate, ma molte volte si è assistito a delle notevoli prestazioni individuali. Andiamo a vedere cos’è successo. Il match più atteso della notte, quello tra Boston Celtics e Milwaukee Bucks, vede questi ultimi passare al TD Garden per 107-120 e aggiornare a 22-9 il proprio bilancio vittorie-sconfitte. A ...

Test nella ionosfera - perplessità per un progetto congiunto tra Russia e Cina : C'è preoccupazione della comunità scientifica dopo che Cina e Russia hanno annunciato al mondo di esser impegnate in una serie di sperimentazioni atte a perturbare la ionosfera, la fascia di atmosfera terrestre caratterizzata dalla presenza di particelle elettricamente cariche, ioni,, che ...