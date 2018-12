Ciclismo | una nuova De Rosa con freni a disco per la Nippo Fantini

Ciclismo - cosa ne sarà del Team Sky? Governo Colombiano alla finestra con una banca come sponsor - squadra attorno a Bernal : Il 2019 sarà l’ultima stagione del Team Sky nel Ciclismo che conta, la corazzata che ha dominato il mondo dei pedali nell’ultimo decennio scomparirà: il network di Murdoch ha infatti deciso di non rinnovare più la sponsorship e dunque lo squadrone britannico rischia di essere totalmente smantellato a meno che non si trovi un nuovo finanziatore di un certo livello. Arriva una clamorosa indiscrezione riportata da Beppe Conti durante ...

Filippo Pozzato si è ritirato dal Ciclismo. E' stato uno dei ciclisti più talentuosi degli ultimi anni in Italia ottenendo grandi risultati

Filippo Pozzato si ritira dal Ciclismo : 'Realizzato il mio sogno - è stata una figata' : Filippo Pozzato dice basta e si ritira dal ciclismo . Il vicentino, classe 1981, ha annunciato la sua decisione con un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport', seguita da un post su Facebook. "Mi sarebbe piaciuto disputare la 20esima annata tra i professionisti, ma solamente in un contesto di alto livello dato che, per rendere al meglio, sono ...

Ciclismo - Filippo Pozzato si ritira : 'Realizzato il mio sogno - è stata una figata' : I tre anni con la "maglia a cubetti" sono stati fantastici, ancora oggi penso sia stata la migliore squadra al mondo. Un periodo però troppo breve per imparare al meglio il mestiere del Ciclismo, ...

Ciclismo - la BMC diventa CCC : una nuova maglia color arancio - la bici e i corridori : L’uscita di scena del Team BMC e l’arrivo al suo posto della CCC sarà una delle maggiori novità della stagione di Ciclismo 2019. Lo squadrone rossonero ha lasciato un’impronta profonda nell’ultimo decennio di corse, vincendo tanto sia nelle classiche che nei grandi giri con campioni come Evans, Van Avermaet e Gilbert, e dando l’immagine di un gruppo dinamico e sempre all’avanguardia. Dopo la morte di Andy Rihs, il proprietario dell’azienda BMC, ...

Ciclismo - i corridori italiani ancora senza contratto. Eros Capecchi e Filippo Pozzato in cerca di una squadra : Ci sono ancora diversi corridori italiani senza contratto per la stagione 2019 di Ciclismo. Per quanto riguarda il circuito WorldTour sono ancora in cerca di una nuova squadra Eros Capecchi da due anni alla Quick-Step Floors, che in carriera ha vinto anche una tappa al Giro d’Italia, ed Eugenio Alafaci non confermato dalla Trek-Segafredo. Per quanto riguarda il circuito Professional, incerto il futuro di diversi corridori della Wilier-Selle ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : Elia Viviani e Letizia Paternoster guidano una rinforzata spedizione azzurra : Scatterà domani, venerdì 14 dicembre, la quarta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista. Teatro delle gare sarà lo spettacolare Lee Valley VeloPark di Londra (Inghilterra), già sede dei Giochi Olimpici del 2012 e di diverse tappe del massimo circuito internazionale nelle passate stagioni. L’Italia si presenta all’appuntamento con rinnovate ambizioni di podio. Le speranze principali per la Nazionale dei DT Dino ...

Ciclismo - le condizioni di Samuele Manfredi. Situazione stazionaria. Oggi una Tac : Restano stazionarie le condizioni di Samuele Manfredi, sfortunato corridore italiano rimasto vittima ieri di un terribile incidente nei pressi di Toirano. Il 18enne di Pietra Ligure, ricoverato presso l’Ospedale Santa Corona della sua città, ha trascorso una notte senza complicazioni, rimanendo in coma farmacologico. Secondo quanto riporta Tuttobiciweb, Oggi l’azzurro sarà sottoposto ad una Tac per valutare la Situazione ...

Ciclismo - paura per Simion : trauma cranico dopo una caduta : paura per Paolo Simion , che ha subito un incidente in allenamento a Trevignano, Treviso,: il corridore della Bardiani-Csf, in una caduta, ha riportato un trauma cranico ed è stato ricoverato. A ...

Ciclismo – La Biesse Carrera sarà una delle 4 squadre italiane presenti alla Vuelta San Juan : La Biesse Carrera dà l’annuncio ufficiale: il team italiano sarà presente alla Vuelta San Juan in Argentina La Biesse Carrera sarà ufficialmente una delle quattro squadre italiane presenti alla Vuelta San Juan, in Argentina! Onorati dell’invito, ringraziamo gli organizzatori per la preziosa occasione che ci è stata offerta. I nostri atleti gareggeranno al fianco di big del Ciclismo come Mark Cavendish (Dimension Data), Fernando ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2018 : sospiro di sollievo per Letizia Paternoster. Nessuna frattura per lei dopo la brutta caduta nella Madison femminile : Non certo una giornata da incorniciare per la nostra Letizia Paternoster. La giovane ciclista, classe ’99, impegnata nella tappa di Coppa del Mondo sulla pista di Berlino, dopo essere arrivata seconda ieri nella prova dell’omnium, è stata vittima di una caduta quest’oggi nel corso della Madison femminile, gareggiando in coppia con Rachele Barbieri. La nostra portacolori, nell’impatto violento a terra, ha perso ...

Ciclismo - Paolo Bettini : “Serve una riforma per il Ciclismo moderno. Fabio Aru deve vincere subito” : La magica doppietta iridata 2006-2007 è indimenticabile, così come le tante classiche vinte ed il titolo olimpico di Atene 2004. Nel Nuovo Millennio Paolo Bettini è uno degli atleti più vincenti, assieme ad Alejandro Valverde, che per anni è stato suo rivale. Il Grillo non ha nessuna intenzione di tornare a gareggiare, come sta pensando di fare l’ex compagno di squadra Andrea Tafi: “Ad Andrea dico “spero che tu non corra, bisogna far ...

Ciclismo - i corridori italiani ancora senza contratto per la stagione 2019. Anche Filippo Pozzato in cerca di una squadra : Acquisti, cessioni: il mercato del Ciclismo si è infiammato tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Ora ovviamente c’è una fase di stallo verso l’inizio della prossima stagione, quella del 2019: le rose delle squadre World Tour e Professional sono ormai quasi al completo, c’è bisogno solo di risolvere alcune questioni. Per quanto riguarda il Bel Paese sono addirittura undici i corridori che non hanno ...