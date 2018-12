Ciclismo | cambia il programma di Vincenzo Nibali per il 2019 Slongo | “A Giro e Tour per

Ciclismo - tutti i colpi di mercato del 2019. Tutte le cessioni e gli acquisti delle squadre World Tour. Gaviria - Porte e Greipel cambiano squadra : Manca ormai pochissimo al via della stagione 2019 di Ciclismo e anche quest’anno ci sono stati trasferimenti importanti tra le squadre del World Tour. Le formazioni del massimo circuito internazionale hanno utilizzato strategie diverse, alcune hanno scelto di consolidare la propria rosa e puntare sui giovani, mentre altre hanno preferito ingaggiare nuovi big per provare a dare una svolta ai risultati. Andiamo quindi a scoprire i principali colpi ...

Ciclismo - i corridori italiani nelle squadre World Tour nel 2019. Caruso - Nizzolo e Ganna cambiano team - arrivano Mareczko e Moschetti : Tante conferme, ma anche qualche importante cambiamento per i corridori italiani nelle squadre World Tour di Ciclismo in vista della prossima stagione. Nel 2019 vedremo i nostri atleti di punta nelle medesime squadre a partire da Elia Viviani, che sarà sempre più il faro della Deceuninck-Quick Step, vista la partenza di Fernando Gaviria. Vincenzo Nibali è pronto a tornare grande protagonista in una Bahrain Merida in cui ritroveremo anche ...

Damiano Cunego : ‘E’ stato difficile adattarmi ai cambiamenti del Ciclismo’ : La lunga e ricca carriera di Damiano Cunego si era gia' conclusa lo scorso giugno con un’ultima presenza ai Campionati Italiani vinti da Elia Viviani. Il corridore veronese della Nippo Fantini è però voluto tornare in bicicletta per una sorta di passerella, il criterium che un paio di settimane fa ha preceduto la Japan Cup, la corsa giapponese da lui vinta due volte e che lo ha reso molto popolare anche in Estremo Oriente. Di ritorno dall'Asia, ...

Ciclismo - la UAE Emirates cambia volto : oltre a Gaviria altri otto nuovi corridori : Iniziato con straordinarie aspettative e al termine di un mercato in grande stile, il 2018 della UAE Emirates si è risolto in un mezzo flop. Un paio di vittorie di tappa al Tour de France conquistate da Alexander Kristoff e Daniel Martin sono stati gli unici squilli di prestigio in una stagione per il resto anonima e segnata dalla debacle completa di Fabio Aru. Nonostante gli insuccessi la squadra di Giuseppe Saronni ha ottenuto ancora fiducia ...

Ciclismo - Fernando Gaviria : ‘Non cambia la voglia di raggiungere grandi traguardi’ : La scossa ad un ciclomercato che sembrava ormai tranquillamente avviato alla conclusione senza colpi ad effetto l’ha data la UAE Team Emirates. La squadra di Giuseppe Saronni è riuscita a strappare Fernando Gaviria alla Quickstep [VIDEO] nonostante il velocista colombiano fosse legato alla squadra belga da un contratto valido anche per la prossima stagione. Le difficolta' per reperire nuovi sponsor e le incertezze per il futuro a lungo termine ...