"Chi è razzista non può essere dell'Inter" : la nota del club dopo i disastri col Napoli : «In relazione ai fatti accaduti durante la partita Inter-Napoli di ieri e alla conseguente decisione assunta dal giudice sportivo della Lega Nazionale di Serie A il club ribadisce che dal 9 marzo del 1908 Inter significa integrazione, accoglienza e futuro. La storia di Milano è fatta di questo, di i

Palermo - nuova aggressione razzista : picChiato uno studente universitario libico : Un ragazzo libico di 24 anni è stato picchiato da un gruppo di italiani nel quartiere Ballarò di Palermo: ancora una volta il pestaggio è stato causato da odio razziale.Continua a leggere

Pestaggio razzista a Palermo : venditore di rose picChiato da cinque minorenni : Un venditore di rose di nazionalità bengalese è stato picchiato da un branco di cinque minorenni la scorsa notte: all'uomo, oltre a calci e pugni, è stata scaraventata una sedia in testa.Continua a leggere

Concessionaria trevigiana si Chiama Negro - Facebook la censura : “Nome razzista e discriminatorio” : Incredibile disavventura per una Concessionaria automobilistica fondata nel 1952: il suo nome - Negro - è stato ritenuto offensivo e discriminatorio dall'algoritmo di Facebook.Continua a leggere

Matteo Salvini razzista? Magalli si sChiera con Matteo Salvini : "Matteo Salvini razzista? No, direi che è un protezionista". Giancarlo Magalli, popolare conduttore Rai, si schiera dalla parte del ministro dell'Interno. E lo fa a Cantiere Italia, l'assemblea organizzata dal Movimento nazionale per la sovranità di Gianni Alemanno e Francesco Storace. Magalli è stato uno degli ospiti d’onore e non si è fatto certo pregare per tessere le lodi del vicepremier. "Più che odiare gli stranieri preferirebbe che non ...

Dolce Gabbana Chiedono scusa ai cinesi per la pubblicità ritenuta 'razzista e sessista' : 'Facciamo le nostre più sincere scuse al popolo cinese nel mondo intero, speriamo che il nostro fraintendimento della cultura cinese possa essere perdonato', dice Stefano Gabbana. I due stilisti sono ...

Napoli - aggressione razzista a calciatore di colore : picChiata stella del Gragnano : Da Napoli arriva un'altra brutta storia di razzismo: Amir Gassama, stella diciannovenne del Gragnano (squadra partenopea che milita in serie D), è stato aggredito brutalmente. Il giovane attaccante originario della Guinea, ieri, dopo l'allenamento si era concesso una passeggiata in centro. Mentre rientrava a casa, però è stato accerchiato da un gruppo di persone e picchiato brutalmente solo per il colore della sua pelle. L'aggressione Amir ...

Paura nelle ultime ore - agguato ad un calciatore : aggressione razzista - attaccante picChiato [NOME e DETTAGLI] : Episodio shock nelle ultime ore e che ha sconvolto il mondo del calcio, un calciatore è stato infatti accerchiato ed aggredito brutalmente, era appena uscito dall’allenamento e stava tornando a casa. Stiamo parlando di Amir Gassama, calciatore del Gragnano, originario della Guinea. Alcuni ragazzi lo hanno avvicina in piazza Carlo III e hanno cominciato a colpirlo senza motivo, prima un pugno al volto poi un calcio allo stomaco. Il ...

Coni - Salvini : Chi mi dice fascista o razzista è alla canna del gas : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manifestazione antirazzista a Roma - Matteo Salvini : “La pacChia è strafinita” : A Roma è partito il corteo antirazzista e antifascita contro il governo e il decreto Salvini. Tra i partecipanti, anche il sindaco di Riace sospeso, Mimmo Lucano: "Abbiamo fame di umanità". Immediato il commento del ministro dell'Interno: "Insulti di ogni tipo contro di me. Tutte medaglie. Ma la pacchia è strafinita".Continua a leggere

Sinead O’Connor : “I bianChi non musulmani sono disgustosi”. Polemiche per il tweet razzista : Dopo essersi convertita all’Islam, la cantante irlandese Sinead O’Connor ha pubblicato su Twitter un post che lei stessa definisce “estremamente razzista” e che ha subito sollevato molte Polemiche. Sinead O’Connor, o meglio, Shuhada Davitt come ora si fa chiamare, si scaglia infatti contro i “bianchi non musulmani” che definisce “disgustosi”. “sono tremendamente dispiaciuta – ha scritto ...

Migranti. In carcere per aver soccorso un barcone - parlano i pescatori tunisini : “Italia razzista - aiutare Chi è in pericolo” : “Il nostro arresto, il carcere in Italia sono stati un brutto colpo. Adesso molti pescatori hanno paura a salvare i naufraghi, ma continueremo a farlo. Se vai per mare, se sei un essere umano, non puoi girare la testa dal’altra parte”. Zarzis, sud della Tunisia, città di mare. Patria di pescatori tenaci, noti per le loro associazioni, per le loro battaglie per fare vivere la pesca artigianale nei confronti di quella ...

Gf Vip - CecChi Paone : "Elia è razzista. Non lo capisce? Uno scemo" : Anche questa settimana del Gf Vip è stata piuttosto movimentata e a tenere banco è stata la furiosa lite fra Alessandro Cecchi Paone e Elia Fongaro.Il giornalista contesta fin dal principio il comportamento di Elia con la bella Jane Alexander. "Stai giocando con i suoi sentimenti - accusa Cecchi Paone -. Se avessi un minimo di rispetto ti preoccuperesti di quello che lei ha fuori". Ma la lite nel corso della settimana è degenerata e il ...

CecChi Paone lite in diretta al GF VIP con Elia : “Razzista e scemo” : Cecchi Paone torna sull’argomento “Elia”, questa volta si accendono gli animi in diretta, volano insulti Nella Casa, l’avvicinamento tra Jane Alexander ed Elia Fongaro è l’argomento principale ma, in diretta, si mostra anche la lite che il ragazzo ha avuto con Alessandro Cecchi Paone. In onda viene mostrato il filmato che riassume lo scontro che hanno avuto in settimana, poi Elia prende parola: “Io credo che l’rwm parli già da ...