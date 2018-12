Chi è Iman | la prima figlia di Rania di Giordania

Oroscopo di domani 28 dicembre : Chiude bene la settimana per il Leone - 'torelli' in stallo : L'Oroscopo di domani 28 dicembre 2018 riapre queste nuove predizioni astrologiche partendo da un transito astrale molto importante in campo sentimentale. Curiosi di sapere di cosa si tratta e cosa ci riserverà l'amore con il lavoro questo venerdì? Parliamo senz'altro del cambio di settore della Luna, pronta a passare dal comparto della Vergine a quello della Bilancia. Diciamo pure che per tanti di noi amanti la buona Astrologia, ogni nuovo ...

Posta : settimana prenatalizia - 1 - 4 milioni di pacChi al giorno : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Atalanta-Juventus - formazione bianconera rimaneggiata : CR7 in panChina - Matuidi out : Quest'anno la Serie A non ha osservato la pausa per le feste natalizie per cui oggi, giornata di Santo Stefano, tutte le squadre scenderanno in campo. La Juventus, al momento si trova a Bergamo per la sfida pomeridiana (ore 15) contro l'Atalanta. Come è scritto nel 'dna bianconero' l'unico obiettivo è sempre lo stesso e cioè conquistare tre punti per mantenere a distanza il Napoli, diretta inseguitrice, che è impegnata a San Siro contro l'Inter. ...

Paolo BecChi : 'Perché la Lega di Matteo Salvini rimane l'ultima speranza' : Salvini ha diverse carte da giocare, la carriera politica di Di Maio e il risultato delle elezioni di maggio per il M5S dipende invece tutto dal reddito di cittadinanza. No reddito di cittadinanza, ...

Paolo BecChi : "Perché la Lega di Matteo Salvini rimane l'ultima speranza" : In questi giorni di turbolenza per via della manovra finanziaria mi è venuto in mente il titolo di un romanzo inizio anni Settanta di Nanni Balestrini, Vogliamo tutto. Ovviamente il contesto è del tutto diverso, ma mi sono chiesto: non è forse che abbiamo preteso troppo? Insomma, le critiche al gove

NFL 2019 (16esima settimana) : nella NFC i Saints saranno testa di serie nei playoffs - nella AFC cadono Chiefs e Chargers : Siamo ormai ad un passo dai playoffs e la 16esima settimana della NFL ci ha regalato altre preziose indicazioni per capire quali saranno le 12 squadre (6 per Conference) che andranno a comporre la griglia della post-season e, soprattutto, in quale posizione. nella NFC importantissimo successo dei New Orleans Saints che conquistano il vantaggio del fattore campo nella post-season, mentre i Seattle Seahawks stendono i Kansas City Chiefs e, oltre a ...

Per la borsa americana - la settimana Chiusa ieri è stata la peggiore dell’ultimo decennio : Wall Street, la borsa americana, ha avuto la sua peggior settimana dell’ultimo decennio. Il Dow Jones, il suo indice principale, ha perso il 6,8 per cento e il Nasdaq, l’indice dei titoli tecnologici, l’8,3 per cento. I risultati dell’ultima settimana

Basket femminile - 11a giornata Serie A1 2019 : Venezia accoglie Empoli per Chiudere imbattuta il girone d’andata - SChio contro Sesto San Giovanni per rimanere in scia : Tutto pronto per l’undicesima e ultima giornata del girone di andata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Calendario anomalo vista la vicinanza delle festività natalizie: un anticipo in campo questa sera e le altre cinque partite alle ore 20.30 di domani. La classifica vede saldamente al comando Venezia, già sicura di chiudere in testa a metà campionato grazie ai quattro punti di vantaggio su Schio. Maggior equilibrio nelle parti ...

Serie A Fiorentina - Mirallas ha le idee Chiare : «Voglio rimanere qui» : Il belga, nonostante sia da poco in Italia, ha già le idee chiare: " Lo dico sin da quando sono arrivato: spero che il mio futuro sia qu i", rivela ai microfoni di Sky Sport. " S pero che la società ...

"Ma vogliamo parlare delle tue orecChie?". Chiara Ferragni nel mirino del web. E lei ci rimane male : La prima masterclass di Chiara Ferragni dedicata alla bellezza è stato un vero e proprio successo. La messa in vendita online dei biglietti di un corso intensivo di trucco con l'inseparabile, per la ...

F1 - Szafnauer soddisfatto della sua scelta di rimanere in Force India : “non mi Chiamo Francesco Schettino…” : Il team principal della Racing Point ha parlato della sua decisione di non abbandonare la squadra nonostante il periodo di incertezza Avrebbe potuto lasciare la Force India in qualsiasi momento, sfruttando il momento di incertezza relativo al passaggio della scuderia da Vijay Mallya a Lawrence Stroll. Photo4 / LaPresse Otmar Szafnauer non ha voluto però sentire ragioni, rimanendo in sella e trascinando la squadra verso acque più ...

Manovra - ancora niente accordo con la Ue : rimane il risChio procedura d’infrazione : Il confronto, almeno dal punto di vista dei tecnici Ue, è reso più complicato dal fatto che le cifre e gli scenari macroeconomici presentatati dall'Italia non sono basati su provvedimenti “consolidati”, già adottati dal Consiglio dei ministri e dal Parlamento. Mercoledì ultima riunione dei commissari prima delle festività: il “caso” Italia ancora non compare all’ordine del giorno...

Reddito di cittadinanza - l’autore del sito fake : “Oltre 700mila click. C’è Chi scopre che è una bufala e ci rimane male” : “Bravo. Il modulo è stato compilato. Vuoi avere il 10% in più sul tuo Reddito di cittadinanza? Condividi questo modulo e aiutaci a rendere il mondo meno povero”. Il messaggio arriva dopo avere compilato il form su Redditodicittadinanza2018.it, sito-bufala scambiato visitato da migliaia di utenti da marzo. Gli indizi per capire che si tratta di un fake ci sono tutti: “Imps (Istituto mondiale provvidenza solare)” anziché ...

NFL 2019 (15esima settimana) : vittorie importanti di Chargers - Eagles - Bears e Steelers - cadono Rams - Patriots - Chiefs e Cowboys : Siamo ormai ad un passo dai Playoffs 2018/19 della NFL e la 15esima settimana ci ha aiutato a delineare in maniera migliore lo scenario con alcuni successi importanti e sconfitte clamorose. Si è partiti con la sensazionale rimonta dei Los Angeles Chargers sul campo dei Kansas City Chiefs con una meta convertita da due punti a 4 secondi dalla fine e, in questo modo, si portano a pari merito con i biancorossi in vetta alla AFC. La 15esima ...