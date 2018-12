Chelsea | Sarri | ' Cori razzisti? In ogni comunità ci sono degli stupidi'

Chelsea - Sarri elogia Hazard : “Decisivo come Messi e Ronaldo” : Dopo la sconfitta interna con il Leicester, il Chelsea di Maurizio Sarri è tornato al successo e si è ripreso il quarto posto in classifica in Premier. Nel 2-1 con cui i Blues hanno piegato ieri sera il Watford è stato decisivo Hazard – autore di una doppietta -, elogiato dal tecnico toscano a fine gara: “Mi è piaciuta molto la determinazione per i 90', il risultato è stato una naturale conseguenza. Hazard è un giocatore ...

Watford-Chelsea - razzismo anche in Premier. Sarri : 'Dobbiamo combattere gli stupidi' : Tre punti nel Boxing Day per il Chelsea , successo che vale il 4° posto in solitaria in Premier League. I Blues riscattano così il passo falso casalingo contro il Leicester, archiviano la pratica ...

Sarri - video tattici per guarire il suo Chelsea : Il racconto del Sun Il Chelsea va a casa del Watford per provare a invertire il trend dopo la sconfitta interna col Leicester. È il Boxing Day della Premier League, un’occasione per cancellare subito un tonfo inatteso, soprattutto dopo il successo contro il Man City di Guardiola. Per guarire la sua squadra, Sarri ha predisposto delle sedute video per lavorare sulla tattica, sia dal punto di vista collettivo che individuale. Il racconto ...

Higuain via dal Milan? Sarri lo aspetta/ Calciomercato - lo scambio con il Chelsea per Morata è difficile ma... : Higuain via dal Milan? Sarri lo aspetta: lo scambio con il Chelsea per Morata è difficile ma le sirene di Calciomercato continuano a suonare

Chelsea - calciomercato alternativo : il primo colpo di Sarri è… uno psicologo? : Questione di testa, prima di tutto. Il calcio è anche psicologia e Sarri vuole riportare sulla retta via il suo Chelsea, attualmente a -11 dal Liverpool capolista, al quarto posto del campionato ...

Chelsea - Sarri sul ko con il Leicester : “Non abbiamo giocato da squadra” : La sconfitta interna con il Leicester ha aumentato il divario che separa il Chelsea dalla vetta, ora distante 11 punti. Maurizio Sarri ha commentato con queste parole lo 0-1 subito dai Blues, che dopo lo svantaggio non hanno reagito come sperava: “Dopo il gol subito, però, la reazione della squadra mi ha sorpreso. Credo sia stata una strana reazione, non nella direzione che mi sarei aspettato. Non eravamo più un team di undici ...

Morata-Higuain - Sarri sogna lo scambio - il Chelsea è cauto : Il Chelsea vuole cedere Morata, già a gennaio, mentre Sarri non smette di sognare Higuain a Londra, convinto di poter rivitalizzare l'argentino ora in crisi con la maglia del Milan. Dall'incontro dei ...

Calciomercato - Sarri chiama Higuain al Chelsea : “giocatore meraviglioso” : Higuain Chelsea – Torna vivo l’interesse del Chelsea per l’attaccante del Milan, Gonzalo Higuain, per la finestra di gennaio. L’argentino è stato un obiettivo del manager del Chelsea, Maurizio Sarri, la scorsa estate e il club inglese ha tenuto colloqui iniziali con la Juventus. Tuttavia, le trattative non si sono sviluppate e l’attaccante si è trasferito al […] L'articolo Calciomercato, Sarri chiama Higuain ...

Chelsea - Sarri : "Higuain mi piace - ma gioca nel Milan" : Maurizio Sarri "chiama" il Pipita al Chelsea . " Mi piace molto, è un giocatore e un uomo meraviglioso - ha spiegato il tecnico dei Blues, tenendo comunque un profilo basso sulla questione -. Ma non ...

Chelsea - Sarri allo scoperto sul possibile arrivo di Higuain : “Mi piace molto, è un giocatore e un uomo meraviglioso. Ma non voglio parlare di Higuain”. Sono le importanti dichiarazioni di Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, intervistato su un possibile arrivo del Pipita. “Ho due attaccanti e mezzo al momento e Higuain gioca per il Milan”, ha aggiunto il tecnico toscano nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Leicester. Sarri sta pensando di schierare ...

Premier League - Brighton-Chelsea 1-2 : Sarri stacca l'Arsenal ed è 4° da solo : Hazard, meravigliosamente Hazard. La classe del belga illumina il Chelsea e i Blues vincono 2-1 sul campo del Brighton. Per i Seagulls la squadra londinese resta una maledizione: l'ultimo successo ...

Premier League - i risultati della 17giornata : l'Arsenal va ko - vince il Chelsea di Sarri : stata una domenica di Premier League da dimenticare per l' Arsenal , che, per la prima volta dal 18 agosto, ha perso una partita di campionato. Il ko dei Gunners ha costituito la grande sorpresa della ...