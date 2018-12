Casting per lo spettacolo musicale ' Notre Dame - Il mistero della cattedrale'

Casting per il film 'L'onore dei Morgan' e per la Dreaming Academy : In queste settimane sono in corso delle selezioni per la ricerca di attori, attrici e comparse per il film di produzione indipendente L'onore dei Morgan, che verrà girato a Roma e a Milano. Sono inoltre aperti i Casting per artisti vari per spettacoli ed iniziative dell'accademia di musica e spettacolo Dreaming Academy. L'onore dei Morgan Per la realizzazione di un film di genere drammatico e di produzione indipendente dal titolo L'onore dei ...

Casting per programmi tv prodotti da Magnolia e per uno spot pubblicitario : Sono attualmente aperti i Casting per numerosi e noti programmi televisivi della casa di produzione Magnolia, nonché per alcune posizioni lavorative interne alla stessa. Sono inoltre aperte le selezioni di attori, attrici e figuranti per uno spot televisivo finalizzato al lancio di un nuovo videogame. Magnolia Tv Casting tuttora aperti per numerosi programmi televisivi, tutti ben conosciuti e prodotti dalla casa di produzione Magnolia Tv. Tra ...

Casting per Cinecittà World e per un video musicale : Casting aperti per la ricerca di numerose figure per attività professionali da svolgere presso Cinecittà World, nei pressi di Roma. Sono inoltre in corso le selezioni di attrici per la realizzazione di un video musicale da girarsi in Emilia-Romagna. Cinecittà World Selezioni aperte per numerose attività da svolgersi a Cinecittà World, il noto parco dei divertimenti che si trova nei pressi di Roma. La richiesta è indirizzata, tra l'altro, verso ...

Casting per lo spettacolo Sanremo Musical e per l'agenzia Le Perle delle Muse : In queste settimane ci sono delle Selezioni in corso per la ricerca di cantanti/attrici e ballerini per la realizzazione dello spettacolo Sanremo Musical, che andrà in scena al Teatro Ariston di Sanremo nel mese di aprile 2019. Intanto sono aperte delle ricerche anche per trovare hostess e modelle per eventi che si svolgeranno in vari luoghi del Nord Italia per la nota agenzia Le Perle delle Muse. Sanremo Musical Per lo spettacolo dal titolo ...

Casting per un video musicale in Toscana e uno spettacolo teatrale a Roma : Sono aperti i Casting per prendere parte alla realizzazione di un interessante video musicale da girarsi in Toscana. Sono inoltre in corso le selezioni di attori e attrici per uno spettacolo teatrale diretto da Giancarlo Nicoletti e che verrà poi messo in scena al Teatro Brancaccino di Roma. Un video musicale Per realizzare un video musicale (genere elettronica/dance) diretto da Erika Errante e le cui riprese verranno effettuate in Toscana, si ...

Casting per 'Microteatro Bonsai' e per lo spettacolo 'Molto rumore per nulla' : Sono attualmente aperte le selezioni di spettacoli di compagnie e artisti singoli per la terza edizione del Festival Microteatro Bonsai, che si svolgerà poi il 4 e il 5 maggio 2019 a Ferrara. Sono inoltre aperti i Casting alla ricerca di attori e attrici per la realizzazione dello spettacolo teatrale dal titolo Molto rumore per nulla e diretto dal regista Raffaele Romita. Lo spettacolo verrà poi messo in scena a Bitonto. Microteatro Bonsai Sono ...

Casting per la nuova edizione de 'La Pupa e il Secchione' e uno spettacolo musicale : Sono attualmente aperti i Casting per il ritorno in televisione del noto reality show dal titolo "La Pupa e il Secchione", che dovrebbe ripartire sulle reti Mediaset entro il 2019. Sono inoltre aperte le selezioni alla ricerca di varie figure interessate a prendere parte a un importante spettacolo musicale della Compagnia Fuente. 'La Pupa e il Secchione' Per il ritorno televisivo del celebre quanto avvincente programna dal titolo "La Pupa e il ...

Casting per un nuovo programma di Maria De Filippi e per spettacoli su navi da crociera : Casting aperti per un nuovo programma televisivo ideato da Maria De Filippi e dal titolo Giortì, tutto incentrato sull'idea di festa. A tale proposito, si cercano persone disposte a parlare di quella che ritengono la festa indimenticabile della propria vita. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di ballerini e ballerine per spettacoli vari sulle navi da crociera Ponant per la stagione 2019. Giortì Dalla mente creativa di Maria De ...

Maria De Filippi : parte il Casting per la sua nuova trasmissione - Giortì prodotta dalla Fascino. Scopri di cosa si tratta : Giortì sarà la nuova ‘creatura’ televisiva di Maria De Filippi. E’ partito il casting del nuovo programma prodotto dalla Fascino e presto, probabilmente, se ne parlerà anche a Uomini e Donne e ad Amici.... L'articolo Maria De Filippi: parte il casting per la sua nuova trasmissione, Giortì prodotta dalla Fascino. Scopri di cosa si tratta proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Casting per il film 'Il cattivo poeta' e per la nuova edizione di X Factor : Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di comparse per il film dal titolo Il cattivo poeta, diretto dal regista Gianluca Jodice e incentrato sulla vita e la figura di Gabriele D'Annunzio. Oltre alla ricerca di nuove figure è prevista anche la possibilità di presentare la propria candidatura, per quanti non lo hanno fatto precedenza. Sono inoltre già partiti i Casting per cantanti solisti, gruppi musicali e band per la nuova edizione ...

Casting per un nuovo talent condotto da Michelle Hunziker e per uno spettacolo teatrale : Casting aperti per la ricerca di cantanti solisti e gruppi musicali per un nuovo talent show, condotto da Michelle Hunziker, dal titolo All together now che andrà in onda su Canale 5. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici per uno spettacolo teatrale prodotto dalla Compagnia Dionisi e dal titolo Il Fanciullino. All together now Per un nuovo talent show, condotto da Michelle Hunziker e che andrà in onda tra alcuni ...

Casting per il film 'Pinocchio' - con Roberto Benigni - e per uno spot televisivo a Roma : Selezioni in corso per la ricerca di nuove comparse per il film 'Pinocchio', diretto da Matteo Garrone. Si cercano anche attori, attrici e comparse per uno spot televisivo nazionale per la promozione di un nuovo accessorio per smartphone, le cui riprese verranno effettuate nei pressi di Roma. 'Pinocchio' Casting tuttora aperti per il film dal titolo 'Pinocchio', diretto dal celebre regista Matteo Garrone e con Roberto Benigni nel ruolo di ...

Casting per la stagione 2019 di Gardaland Park e per la serie Tv 'Maggie & Bianca' : Sono aperti i Casting per la ricerca di ballerini, ballerine e cantanti per la stagione 2019 di Gardaland Park. Proseguono inoltre le selezioni per la serie televisiva Maggie & Bianca, in onda su RAI Gulp e in connessione con gli eventi Maggie & Bianca Fashion and Friends. Gardaland Park Per la stagione 2019 di Gardaland Park, il noto parco dei divertimenti, sono in corso le selezioni per la ricerca di cantanti, ballerine e ballerini. In ...

Casting per il film 'Palazzo di Giustizia' e un video musicale : Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di giovanissime attrici, anche del tutto prive di precedenti esperienze in ambito recitativo, per la copertura di ruoli da protagonista nel film dal titolo Palazzo di Giustizia, diretto da Chiara Bellosi e prodotto da Tempesta film. Le riprese verranno poi effettuate nei prossimi mesi a Torino. Sono inoltre aperti i Casting per la ricerca di attori e attrici per la realizzazione di un ...