Caso razzismo | Cristiano Ronaldo | Ci vuole educazione e rispetto

Il razzismo in Gran Bretagna e il Caso Sterling : Il razzismo in Gran Bretagna? C’è, eccome, ed accesissimo. La buccia di banana gettata in campo da un tifoso del Tottenham a Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal non è stata un caso. A Stamford Bridge, il tempio del Chelsea, l’attaccante del Manchester City, Raheem Sterling, ha accusato un tifoso di casa di averlo insultato. Supportato inequivocabilmente da un video che è circolato sul web, ...

Sarri sul Caso-Sterling : «Condanno il razzismo - è disgustoso» : In conferenza stampa Abbiamo scritto spesso della differenza tra l’Inghilterra e l’Italia in merito alla percezione del razzismo negli stadi. Il fatto che i manager di Premier continuino a parlare del caso-Sterling è un altro esempio di come il tema sia molto sentito dai giornalisti del Regno Unito, quasi una settimana dopo anche Sarri si è espresso in maniera molto chiara in conferenza stampa, rispondendo ad una domanda ...

Guardiola sul Caso Sterling : «Il razzismo è ovunque - e va combattuto» : In conferenza stampa Pep Guardiola parla del caso-Sterling. Il tecnico del Manchester City è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro l’Hoffenheim, e non ha potuto sottrarsi alle domande dei cronisti sulla vicenda dei (presunti) insulti razziali all’attaccante inglese. Queste le sue dichiarazioni più significative: «Non so se Sterling abbia un trattamento diverso per il colore della sua pelle, di ...