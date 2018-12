Carrie Fisher | a 2 anni dalla morte dell’attrice il toccante omaggio di Peter Griffin

I Griffin - Carrie Fisher ricordata da Peter (e Seth MacFarlane) - Video : Un anno fa il mondo dello spettacolo dava l'addio a Carrie Fisher, colpita da un attacco cardiaco. Un duro colpo per il mondo del cinema di fantascienza, essendo la Fisher diventata famosa per il ruolo iconico della principessa Leila in Star Wars, ma che ha visto anche la televisione ricordarla come meritava.Tra le varie partecipazioni televisive della Carriera della Fisher, però, spicca quella ne I Griffin, in cui l'attrice, per 25 episodi, ...