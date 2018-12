Carlotta Mantovan ha raccontato il suo primo Natale senza Fabrizio Frizzi

Blastingnews

: Carlotta Mantovan, primo Natale senza Fabrizio Frizzi: 'Ora dedico tutto a mia figlia' | Nanopress - GloriaGiacosa : Carlotta Mantovan, primo Natale senza Fabrizio Frizzi: 'Ora dedico tutto a mia figlia' | Nanopress - LeNewsCheVuoiTu : Carlotta Mantovan e la piccola Stella: il primo Natale da sole senza papà - LeNewsCheVuoiTu : Carlotta Mantovan e la piccola Stella: il primo Natale da sole senza papà Fabrizio: -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) La conduttricequest'anno ha dovuto trascorrere il suoil marito, scomparso il 26 marzo in seguito ad un'emorragia cerebrale. La giornalista si è raccontata alla rivista "Diva e Donna", svelando di aver trovato la forza di andare avanti in queste festività grazie soprattutto alla figlia Stella."Dedico a Stella tutto il tempo che posso" La conduttrice-giornalista nel corso dell'intervista ha spiegato come ha passato i giorni dedicati alil marito, soffermandosi soprattutto sul grande amore che nutre nei confronti della piccola Stella, dichiarando: "Da lei non mi separo mai. Sono una mamma superchioccia".Proprio grazie alla predella sua bimba,è riuscita a trovare la forza per circondarsi della tipica atmosfera natalizia fatta di addobbi, decorazioni e sorrisi: "Dedico a Stella tutto ...