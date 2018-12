Classifica oroscopo del lavoro nel 2019 : Capricorno sul podio - Vergine all'ultimo posto : Nel 2019 avremo Saturno in Capricorno e Giove in Sagittario come transiti maggiormente determinanti per il lavoro a cui aggiungeremo Mercurio di volta in volta. Urano viaggerà dall'Ariete al Toro e Marte dall'Ariete allo Scorpione. Nettuno in Pesci per l'intero anno. Sul podio 1° posto Leone: il nuovo anno vedrà i nativi impegnarsi a fondo per realizzare anche i più arditi progetti lavorativi. Questo sforzo sarà ben indirizzato e produrrà ...

L'oroscopo di gennaio : mese propizio per Cancro - Sagittario e Capricorno : Il primo mese del 2019 riserverà numerose sorprese e colpi di scena per i nati sotto i segni di fuoco, in particolare Sagittario ed Ariete. L'amore caratterizzerà in positivo questi trenta giorni dei segni zodiacali di Capricorno e Vergine. Lo zodiaco di gennaio, a causa anche della parziale dissonanza dei pianeti Giove e Venere, riserverà un periodo negativo per Pesci e Acquario. Le previsioni astrali dei segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 ...

Oroscopo del giorno 27 dicembre : giovedì perfetto per Sagittario - problemi al Capricorno : L'Oroscopo del giorno 27 dicembre è pronto a mettere in rilievo il probabile andamento riservato dalle stelle al prossimo giovedì. Prima di iniziare a decantare uno ad uno i simboli astrali rientranti nella seconda sestina zodiacale, d'obbligo dare un breve anticipo su i segni migliori del giorno. Curiosi di sapere quali sono i favoriti in amore e nel lavoro tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Bene, diciamo subito ...

Oroscopo del 5 gennaio : amore super per il Capricorno - Toro determinato : In questo sabato 5 gennaio 2019 tanti i pianeti nel segno del Capricorno, oltre ai veloci Sole e Luna, troviamo Mercurio, Plutone e Saturno. Nel Sagittario il munifico Giove servirà a smorzare i toni troppo autorevoli. Ma vediamo ora nel dettaglio le previsioni di tutti i segni. Ariete intrattabile Ariete: il carattere fumantino oggi sarà ben visibile se i nativi non riusciranno a placare la rabbia amorosa e lavorativa. Saturno vorrà addolcire ...

Branko 2019 : Ariete molto denaro in vista - Capricorno ottimo Saturno a favore : ... quest'anno sembra davvero usare molto le sue proverbiali ali, passa veloce attraverso i vari segni, per fortuna anche quelli che non amate, e vi accompagna in un giro educativo attorno al mondo ...

Oroscopo 2019 per i segni di Terra : lavoro perfetto per Toro e Capricorno - Vergine incerta : L’Oroscopo del 2019 per i segni di Terra si annuncia davvero ricco di novità economiche e amorose per i tre segni: Toro, Vergine e Capricorno. Il nuovo anno non risparmia qualche piccola difficoltà ma in linea di massima i segni più razionali dello zodiaco potranno contare su grandi traguardi sul lavoro e belle sorprese in amore. Vediamo, allora, cosa riservano gli astri per l'anno in arrivo e quali saranno i settori più fortunati per i tre ...

Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni di oggi 24 dicembre 2018 : Capricorno Luna contraria - gli altri segni? : Oroscopo Paolo Fox 24 dicembre 2018: Capricorno Luna contraria, Cancro Saturno opposto, Leone grande energia, gli altri segni?

Oroscopo del giorno 25 dicembre : Natale frizzante per Capricorno e Cancro : L’Oroscopo di domani 25 dicembre 2018 promette delle novità interessanti per i segni zodiacali. La giornata di Natale sarà per tutti spensierata e, chi più chi meno, quasi tutti potranno contare sugli influssi favorevoli delle feste, soprattutto i nati sotto il segno del Capricorno e del Cancro. Giornata facile nelle relazioni per il Leone, più stanchezza per la Vergine e grandi momenti di convivialità per l’Ariete mentre Pesci e Gemelli avranno ...

Oroscopo 2019 : anno complicato per il Cancro - Ariete e Capricorno ok : Anche il 2018 sta per andare agli archivi e per molti è tempo di consuntivi. In tanti, però, vogliono voltare pagina in fretta e pensare all'anno che verrà. Curiosi di sapere cosa vi riserverà il futuro? L'Oroscopo 2019 rivela che saranno diversi i segni fortunati ed, in particolar modo, il Leone, Ariete e Gemelli. Cancro ostacolato da Saturno Per il Cancro sarà un 2019 in salita. Il segno d'acqua dovrà fronteggiare molte difficoltà a causa ...

Oroscopo 23 dicembre : Gemelli pensieroso - grandi cambiamenti per Capricorno : Natale è ormai alle porte e anche il 2018 sta per volgere al termine. Quest'anno è stato un anno davvero molto interessante dal punto di vista astrologico. Scopriamo le previsioni degli astri per domenica 23 dicembre. Da Ariete a Vergine Ariete: il vostro fine settimana non sarà per niente male: la Luna sarà positiva nel vostro segno e se negli scorsi giorni avete avuto alcuni contrasti in famiglia, domenica sarà la giornata ideale per riportare ...

Oroscopo 2019 : anno fortunatissimo per Capricorno - Sagittario - Acquario e Cancro : Sarà un anno molto positivo, roseo e favorevole per Capricorno, Acquario, Cancro e Sagittario. La situazione astrale, infatti, prevede grandi successi negli affari e tanta felicità in amore per i segni zodiacali succitati. Problemi di cuore, invece, per Gemelli e Leone che affronteranno un inizio 2019 non particolarmente brillante. Il nuovo anno giocherà uno scherzo di cattivo gusto anche per i segni d'acqua, Scorpione e Pesci specialmente. I ...

Oroscopo del giorno 22 dicembre : un sabato d'amore al Capricorno - scarno per l'Acquario : L'Oroscopo del giorno 22 dicembre porta in dote la nuova classifica stelline con le previsioni astrali impostate sul prossimo inizio weekend. Allora, ansiosi di sapere come saranno gli astri in merito al vostro segno? Ad appena due giornate dall'evento clou dell'anno, il Natale, vediamo di dare una sbirciata a come potrebbero presentarsi i comparti relativi all'amore e al lavoro mettendoli in relazione a Bilancia, Scorpione, Sagittario, ...

Oroscopo del lavoro di venerdì 21 - promesse per i Capricorno : L'Oroscopo del lavoro di venerdì regala delle dritte utili per migliorare la propria performance lavorativa, correggendo le situazioni che non vanno per procedere dritti alla meta. Gli astri sono dei potenti alleati. Essi illuminano gli stati d'animo di ciascun segno dello Zodiaco e indicano la strada giusta per raggiungere i propri traguardi. Come sarà questa giornata che precede il weekend di Natale? venerdì 21 dicembre inizia apportando una ...