Capri Hollywood | Premio Patroni Griffi a Roberto Andò e Murray Lachlan

Capri come Hollywood. Via al Festival : 8.52 Si apre la 23esima edizione di Capri, Hollywood -The International Film Festival-,la festa del cinema internazionale che porta le star della musica e del grande schermo sull'Isola azzurra. Protagonisti di questa edizione, Luca Guadagnino, designato "Filmmaker del 2018" e Mario Martone con il suo film "Capri Revolution".Tra gli ospiti attesi, Nick Nolte, Joely Richardson, Greta Scacchi,Marcello Fonte,insieme a Jonathan Pryce,Terry ...

Guadagnino e Martone - le star del festival 'Capri Hollywood' : Luca Guadagnino è stato designato ' Filmmaker del 2018 ' da ' Capri, Hollywood - The International Film festival ' per aver realizzato, a distanza di poco tempo, due film di qualità e successo come ' ...

Al via Capri Hollywood nel ridordo di Ennio Fantastichini : Presieduto dal regista Lee Daniels e dall'israeliana Noa , il festival fondato e prodotto da Pascal Vicedomini con l' Istituto Capri nel mondo inaugura la stagione delle premiazioni globali, con ...

Nick Nolte 'leggenda' a Capri - Hollywood : Presieduto dal regista USA Lee Daniels e dall'israeliana Noa, il festival fondato e prodotto da Pascal Vicedomini con l'Istituto Capri nel mondo inaugura la stagione delle premiazioni globali, con ...

Roma di Cuaron - premio a Capri - Hollywood : Ad annunciarlo è la regista Lina Wertmuller, presidente onorario dell'Istituto Capri nel Mondo che promuove la manifestazione con il sostegno della DG Cinema del Mibac e della Regione Campania. "Una ...

'Capri - Hollywood' : parata di divi e un premio a Mario Martone : Mario Martone riceverà il premio ' Master of Cinematic Art ' nella giornata inaugurale di 'C apri, Hollywood - The International Film Festival ' , giovedì 27 dicembre,. L'autore partenopeo sarà ...