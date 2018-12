Capodanno | palestra post feste? Ecco come l’esercizio riduce il grasso della pancia

meteoweb.eu

: Capodanno: palestra post feste? Ecco come esercizio riduce grasso pancia - FabrizziGina : Capodanno: palestra post feste? Ecco come esercizio riduce grasso pancia - GoSalute : Capodanno: palestra post feste? Ecco come esercizio riduce grasso pancia - rosi59177442 : @RVasco81 vabbè dai..giovedì torni 3 giorni in palestra..è poi ci dai dentro di nuovo a Capodanno ?????? -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Se fra i propositi per l’anno nuovo c’è anche quello di andare ina smaltire l’effetto delle abbuffate natalizie, è bene mantenere questo punto saldamente in cima alla lista. A sostenere la speranza di veder snellire il girovita è la scienza. Che suggerisce a chi ha deciso di scommettere sull’esercizio fisico di crederci fino in fondo.“Quando si comincia con gli allenamenti può aumentare il peso corporeo a causa dell’aumentata massa muscolare. Sarebbe utile” non fissarsi sull’agobilancia, “ma misurare la circonferenzavita per tenere tracciaperdita di massa grassa viscerale. E rimanere motivati”, è il consiglio degli autori di uno studio pubblicato su ‘Cell Metabolism’, in cui si non solo si conferma la capacità dell’esercizio fisico di ridurre iladdominale, ma si spiega ...