Capodanno | da Oms 5 ‘regole d’oro’ a tavola per un 2019 in salute

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Variare gli alimenti, ridurre il sale e l’uso di determinati grassi, limitare l’assunzione di zucchero ed evitare l’abuso di alcol. Sono le 5 ‘regole d’oro’ per ilsuggerite nientemeno che dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Una sorta di lista dei buoni propositi per ilda tenere a mente per un’alimentazione sana, che va sempre affiancata a un po’ di attività fisica, e per una vita più lunga. Ciò che mangiamo e beviamo, infatti, può influenzare la capacità del nostro corpo di combattere le infezioni, nonché la probabilità di sviluppare problemi dipiù avanti nella vita, tra cui obesità, malattie cardiache, diabete e diversi tipi di cancro. Ecco i suggerimenti nel dettaglio:Variare i cibi: i nostri corpi sono incredibilmente complessi e (ad eccezione del latte materno per i bambini) nessun singolo ...