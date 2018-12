Camilla Ferranti | “Ho rischiato di morire | Christopher Lambert mi ha sorpreso”

Christopher Lambert sposa un’ex tronista Camilla Ferranti : Fiori d’arancio per Christopher Lambert e Camilla Ferranti la notizia è stata data dal settimanale “Grand Hotel”. L’attore avrebbe chiesto all’ex tronista di sposarlo durante un recente viaggio romantico a New York, dove la Ferranti ha sfoggiato per la prima volta un brillante all’anulare. La cerimonia dovrebbe essere celebrata il 25 maggio 2019, ad Aix en Provence, alla presenza di Robert De Niro e Al Pacino, testimoni ...

Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque : il nuovo amore di Christopher Lambert è Camilla Ferranti : Galeotto fu il set de “La dottoressa Giò”: pare che proprio durante la fiction capitanata da Barbara D’Urso il bell’attore americano Christopher Lambert (lo splendido “Higlander” negli anni ’80 che oggi porta benissimo i suoi 61 anni) si sia innamorato dell’attrice ternana Camilla Ferranti (che come ci ricorda Terninrete, è sorella del presidente del consiglio comunale di Terni, Francesco), 39 anni ...