Califano PD | “Da Regione 500mila euro per settore estrattivo”

romadailynews

: @serracchiani Ma ce fai oce sei proprio? A proposito: aspetto sempre il rimborso dei 50 € con cui ti finanziai da K… - a_califano : @serracchiani Ma ce fai oce sei proprio? A proposito: aspetto sempre il rimborso dei 50 € con cui ti finanziai da K… - Sopracegente : È il momento di Sandro Pochini. Dalle percussioni alla voce, tutto per noi con un suo brano molto apprezzato da Cal… - Kalu_na6 : @Arieta_1990 @micheciprovo Questo da lontano ricorda Califano. Ari, non capisci proprio cosa dice la canzone ? Tip… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Roma – “Che ilestrattivo sia importante non l’abbiamo dimostrato solo lo scorso settembre approvando il famoso emendamento ‘salva-cave’. Lo facciamo anche oggi finanziando quell’emendamento con. Si tratta di fondi che serviranno alla riqualificazione e allo sviluppo dell’intero comparto per l’annualita’ 2019”.“E a dare corpo a unche rimane strategico per il Lazio, con particolare riferimento a quello di Guidonia e Tivoli uno dei piu’ performanti, che maggiormente incide nell’economia laziale coinvolgendo oltre duemila persone. Con questi fondi possiamo far partire finalmente un importante piano strategico e di sviluppo. Voglio ringraziare l’assessore Manzella che continua a dimostrare grande sensibilita’ e interesse per questo asset che noi riteniamo fondamentale ...