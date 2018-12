Calcio | morto il tifoso interista investito da un van durante gli scontri prima del match

Calcio e violenza - morto interista investito dopo scontri con i tifosi del Napoli : Non Calcio, ma razzismo dentro lo stadio e violenza appena fuori. È un bilancio di sangue quello non calcistico della partita clou della giornata di Serie A che si giocava il giorno di Santo Stefano. All’interno di San Siro i cori razzisti nei confronti del difensore partenopeo Koulibaly. Fuori dallo stadio gli scontri che hanno portato alla morte di un tifoso dell’Inter e al ferimento di quattro persone. Il 35enne che ha perso la vita è stato ...

Calcio e violenza : morto il tifoso dell'Inter investito prima di Inter-Napoli : E' accaduto fuori dallo stadio di San Siro prima della sfida. Dinamica in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine

Calcio : Inter-Napoli - morto tifoso investito da van : E' morto il tifoso dell'Inter investito da un van prima della partita Inter-Napoli di ieri sera al Meazza. La notizia è stata confermata dalla Questura. L'investimento, secondo quanto ricostruito ...

Milano.Calcio - morto il tifoso investito : 10.25 morto il tifoso interista investito durante gli scontri prima di Inter-Napoli Era stato ricoverato in codice rosso. A travolgere il 35enne, un van su cui c'erano i tifosi del Napoli prima della partita.Negli scontri anche quattro accoltellati. Tra gli altri feriti il più grave è un 43enne accoltellato all'addome e portato al Sacco. La rissa è avvenuta in zona via Novara,a Milano,circa un'ora prima della partita.E la prima ipotesi è che ...

Inter-Napoli - è morto un tifoso interista dopo il caos al Meazza : il mondo del Calcio ha deluso ancora! : Boxing Day di Serie A caratterizzato da razzismo, morte e scontri, una vergogna per il nostro calcio che sembra non voler cambiare Un morto e 4 feriti gravi, un bollettino di guerra quello del primo Boxing Day del calcio italiano. Doveva essere una festa per la nostra Serie A, invece si è trasformata in una giornata di morte e razzismo in quel di Milano col caso Koulibaly a far discutere. Come detto, ci è scappato anche il morto. Si tratta ...

Lutto nel Calcio : è morto Felice Pulici - portiere della Lazio dello scudetto del '74 : È morto Felice Pulici, indimenticabile portiere della Lazio che vinse il primo, storico scudetto della sua storia nel 1974, sotto la guida tecnica di Tommaso Maestrelli. Pulici aveva 73 anni ed era malato da tempo. Amatissimo dalla tifoseria biancoceleste, aveva svolto anche ruoli dirigenziali nella societa' romana, che lo ha subito ricordato sul sito Internet. "La S.S. Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e ...

Mondo del Calcio e Lazio in lutto : è morto Felice Pulici : Lazio in lutto ma in generale tutto il calcio italiano. E’ morto Felice Pulici, indimenticabile portiere biancoceleste che vinse il primo, storico scudetto della sua storia nel 1974, sotto la guida tecnica di Tommaso Maestrelli, aveva 73 anni ed era malato da tempo. Pulici era amatissimo dalla tifoseria biancoceleste ed aveva svolto anche ruoli dirigenziali, negli ultimi minuti è arrivato un commovente messaggio dal club: “La ...

Luca - 13 anni - morto sul campo da Calcio. Sconvolti i genitori - sotto choc i compagni : morto su un campo da calcio, seguendo la passione della sua vita. Per Luca Campanaro, 13enne di origine italiane, non c’è stato nulla da fare: è morto dopo uno scontro in campo lo scorso 9 dicembre davanti agli occhi increduli dei suoi familiari e compagni di squadra. Il ragazzo, che milita nella Bedgrove Dynamos, di cui era anche capitano, è stato ferito mentre giocava a Aylesbury, nel Buckinghamshire. Trasferito in ospedale, è deceduto dopo ...

Gigi Radice è morto/ Lutto nel mondo del Calcio : vinse quattro scudetti con Milan e Torino - IlSussidiario.net : Gigi Radice è morto, si è spento all'età di 83 anni. Lutto nel mondo del calcio: vinse quattro scudetti con Milan e Torino

Morto Gigi Radice - il «tedesco» dagli occhi di ghiaccio che rivoluzionò il Calcio italiano : L'uomo dagli occhi di ghiaccio se n'era già andato da tempo, da quel giorno in cui la sua amata Nerina chiese agli amici di una vita di non passare più a trovarlo. Non voleva che lo vedessero così, ...

