Calcio | Inter-Napoli | morto tifoso investito da van

Inter-Napoli - è morto un tifoso interista dopo il caos al Meazza : il mondo del Calcio ha deluso ancora! : Boxing Day di Serie A caratterizzato da razzismo, morte e scontri, una vergogna per il nostro calcio che sembra non voler cambiare Un morto e 4 feriti gravi, un bollettino di guerra quello del primo Boxing Day del calcio italiano. Doveva essere una festa per la nostra Serie A, invece si è trasformata in una giornata di morte e razzismo in quel di Milano col caso Koulibaly a far discutere. Come detto, ci è scappato anche il morto. Si tratta ...

Gol Serie A Calcio - VIDEO e highlights della 18a giornata (26 dicembre) : pari della Juventus - l’Inter batte il Napoli. Stop Milan : Nella 18ma giornata della Serie A di calcio la Juventus incappa nel secondo pareggio stagionale in casa dell’Atalanta, il primo in trasferta, ma guadagna comunque terreno sul Napoli, battuto dall’Inter per 1-0 in una sfida che potrebbe riaprire il discorso secondo posto. Bene nella corsa alla Champions Lazio e Samp, mentre perde due punti il Milan, bloccato dal Frosinone. I VIDEO della 18MA giornata della Serie A DI ...

Calcio - Serie A : il primo Boxing Day di sempre termina con un Inter-Napoli di fuoco. Decide Lautaro Martinez al 91° : Un Inter-Napoli infuocato chiude il primo Boxing Day della Serie A italiana di sempre, rappresentato dalla 18° giornata. Vincono i nerazzurri all’ultimo respiro con una rete al 91° minuto di Lautaro Martinez che fa esplodere San Siro: tanto rammarico in casa Napoli, soprattutto per la tripla occasione mancata pochissimi minuti prima con Handanovic e Asamoah (quest’ultimo sulla linea) che salvano il risultato. Non mancano le polemiche, dovute ...

Inter-Napoli - sorprendente Calcio d’inizio di Icardi : l’argentino centra la traversa direttamente da centrocampo [VIDEO] : L’attaccante argentino tira di prima intenzione direttamente da calcio d’inizio, cogliendo la traversa Un calcio d’inizio come se ne vedono pochi, una pazzia di Mauro Icardi che nessuno si sarebbe mai aspettato. L’attaccante argentino infatti calcia direttamente in porta da calcio d’inizio, cogliendo una clamorosa traversa da centrocampo. Alex Meret controlla la traiettoria, facendosi aiutare però dalla sua ...

Inter-Napoli LIVE : Calcio d’inizio a San Siro! : Inter-Napoli LIVE – Il match di San Siro tra Inter e Napoli chiude il Boxing Day di Serie A. I nerazzurri cercano il successo per scacciare la mini crisi, gli ospiti per rosicchiare punti alla Juventus. Spalletti sceglie D’Ambrosio al posto di Vrsaljko e Borja nel terzetto di centrocampo. Solito tridente offensivo composto da Icardi, Perisic e Politano. Novità in difesa per Ancelotti: Callejon agisce da terzino destro, con ...

LIVE Inter-Napoli in DIRETTA : Serie A Calcio in tempo reale : Posticipo di lusso quello della 18ma giornata di Serie A: sul terreno dello Stadio San Siro di Milano si affronteranno Inter e Napoli, rispettivamente terza e seconda in classifica. Ghiotta occasione per i partenopei di accorciare sulla Juve, che ha pareggiato quest’oggi a Bergamo contro l’Atalanta per 2-2. I nerazzurri giocheranno, invece, per allungare sui cugini rossoneri del Milan, fermati sullo 0-0 dal nuovo Frosinone di Baroni, ...

INTER NAPOLI - SPALLETTI 'ANCELOTTI FA DAVVERO PAURA' / 'Calciomercato? Non c'è qualcosa di meglio dei nostri' : Luciano SPALLETTI ha parlato alla vigilia di INTER NAPOLI, ammettendo la grande stima e anche un po' il timore nei confronti del collega Carlo Ancelotti.

Calciomercato : Simeone interessato a un difensore della Roma : C’è aria di rivoluzione in casa Atletico Madrid: in estate, i colchoneros perderanno Filipe Luis e Juanfran a parametro zero, e anche Godin sarebbe orientato all’addio a fine stagione. Come se non bastasse, il Bayern Monaco ha intenzione di pagare la clausola di Lucas Hernandez, altro tassello importante della retroguardia di Simeone. Il Cholo sta cominciando a perlustrare il mercato per individuare i sostituti dei partenti e, ...

Calciomercato Inter - Milinkovic-Savic possibile obiettivo per giugno : Calciomercato Inter – Due giorni fa Sergej Milinkovic-Savic ha effettuato finalmente una rete e ritrovato sorriso. Il centrocampista serbo, dopo ben 90 giorni di digiuno, è riuscito a ritrovare la gioia del gol nella sfida dello stadio Olimpico, vinta dalla sua Lazio per 3-1 contro il Cagliari. Una marcatura che però non ha affatto allontanato […] L'articolo Calciomercato Inter, Milinkovic-Savic possibile obiettivo per giugno ...

Calciomercato Inter - Nainggolan sospeso : riprende quota l’ipotesi Cina : Calciomercato Inter – L’Inter che ha deciso di escludere dall’attività agonista di Radja Nainggolan per un non ben specificato motivo è senza dubbio la notizia del giorno in casa nerazzurra. Un vero e proprio caso, dovuto, secondo quanto riportato da Sky Sport, a dei numerosi ritardi alle sedute di allenamento ad Appiano Gentile. Un ultimo […] L'articolo Calciomercato Inter, Nainggolan sospeso: riprende quota ...

Calciomercato Milan - per Fabregas spunta l’interesse di un club francese : Non c’è solo il Milan su Cesc Fabregas: il Monaco, infatti, è pronto a soddisfare le richieste del Chelsea pur di mettere le mani sul centrocampista spagnolo, che non rientra nei piani di Maurizio Sarri. La squadra del principato, allenata da Thierry Henry, ha necessità di rinforzarsi per salvare il salvabile in una stagione davvero infausta. Secondo il Mundo Deportivo, il Monaco avrebbe pronto un biennale da 10 milioni netti ...

Calciomercato - offerto un difensore della Premier League a Inter e Roma : Il nuovo corso del Chelsea con Maurizio Sarri in panchina non prevede più spazio per Gary Cahill, che quest’anno in Premier League ha giocato solo ventuno minuti. Con la riapertura del mercato nel mese di gennaio potrebbe essere già tempo di cambiare aria per il difensore inglese che, secondo TMW, è stato proposto dal suo entourage a Inter e Roma. Nelle fila nerazzurre Cahill potrebbe coprire un’eventuale partenza di ...

Calcio : l'Inter sospende Nainggolan : 14.30 l'Inter ha deciso di sospendere Radja Nainggolan. Il club nerazzurro ha pubblicato un comunicato sul suo sito ufficiale in cui annuncia la sospensione dall'attività agonistica del centrocampista belga per "motivi disciplinari". Probabile un ritardo alla seduta di allenamento che dovrebbe costare al giocatore anche una multa. Nainggolan di certo salterà la sfida con il Napoli, big match del 18° turno di serie A, in programma il 26 ...