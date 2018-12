Calcio, Gravina: "Sabato serie A gioca"

: ++ #Gravina: 'Sabato si giocherà a calcio. Ci saranno regolarmente le gare, il campionato non si ferma' ++ - capuanogio : ++ #Gravina: 'Sabato si giocherà a calcio. Ci saranno regolarmente le gare, il campionato non si ferma' ++ - CorSport : #Gravina: «Stiamo valutando la sospensione del campionato» - Sport_Mediaset : Tifoso interista morto, #Gravina: 'Sospendere il campionato? E' una riflessione da fare'. Il presidente della Figc… -

Ilha deciso di non fermarsi dopo la morte di un tifoso interista in occasione di Inter-Napoli e gli ululati razzisti durante la partita. "inA si, ho parlato un po' con tutti per sentire il clima intorno a ciò che è successo ieri e all'unanimità, dai sottosegretari Giorgetti e Valente, alla Lega diA e al presidente del Coni, abbiamo deciso di andare avanti". Così si è pronunciato, ai microfoni di Sky Sport, il presidente della Feder, Gabriele.(Di giovedì 27 dicembre 2018)