Calcio | Gabriele Gravina sugli incidenti a Milano | “Sospendere il campionato? Debbo

(Di giovedì 27 dicembre 2018) La notizia è di quelle che indignano e non possono di certo lasciare indifferente: è morto il tifoso interista investito ieri sera prima del match tra l’Inter ed il Napoli, vinto poi dai meneghini per 1-0 e valido per il 18° turno di Serie A. Gli scontri, venutisi a creare al di fuori dell’impianto del “Meazza”, hanno portato all’accoltellamento di quattro supporters napoletani, medicati e dimessi già nella tarda serata di ieri, mentre due tifosi interisti sono stati investiti dai van partenopei: uno dei due non avrebbe subito gravi conseguenze, mentre il secondo, Daniele Belardinelli, 35enne di Varese, non ce l’ha fatta.Una situazione molto grave che torna a bussare alle porte delitaliano e a cui il presidente della FIGCrisponde con chiarezza: “Questo clima non è il mio. Qui serve qualcosa di molto radicale perché ...