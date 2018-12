Calcio - Gabriele Gravina : “Sabato 29 dicembre la Serie A non si ferma. La linea dovrà essere molto dura contro la violenza dentro e fuori dallo stadio” : “The show must go on“: questo è il concetto espresso dal presidente della Federazione Italiana Giuoco Gabriele Gravina circa gli incidenti che vi sono stati poco prima del match di campionato a Milano tra Inter e Napoli, costati la vita all’ultras neroazzurro Daniele Belardinelli, 35 anni, investito probabilmente da un Suv di tifosi partenopei, la cui dinamica è ancora da accertare con precisione. Ebbene, Gravina, dopo attenta ...

Calcio - Gabriele Gravina sugli incidenti a Milano : “Sospendere il campionato? Debbo rifletterci - sentiremo il Coni e il Ministero” : La notizia è di quelle che indignano e non possono di certo lasciare indifferente: è morto il tifoso interista investito ieri sera prima del match tra l’Inter ed il Napoli, vinto poi dai meneghini per 1-0 e valido per il 18° turno di Serie A. Gli scontri, venutisi a creare al di fuori dell’impianto del “Meazza”, hanno portato all’accoltellamento di quattro supporters napoletani, medicati e dimessi già nella tarda ...

Calcio - l’Italia vuole organizzare gli Europei 2028. Gabriele Gravina : “La mia scommessa - opportunità da cogliere” : L’Italia sogna di organizzare gli Europei 2028 di Calcio, l’obiettivo è estremamente concreto come ha ribadito Gabriele Gravina ai microfoni di Sky Sport. Il Presidente della FIGC non si è voluto nascondere: “La mia grande scommessa è quella di puntare all’organizzazione di Euro 2028. È complicato convincere alcune autorità, politiche e non solo, a condividere questo percorso, ma tutti insieme dobbiamo fare degli sforzi per ...

Reggina - Gabriele Martino a CalcioWeb sul futuro : “un mio ingresso in società? Ecco la verità” : Nella giornata di ieri è andato in scena l’ultimo appuntamento con la ‘Storia Amaranto’, sono stati affrontati nel corso dell’ultima settimana diversi argomenti riguardanti passato, presente e futuro della Reggina. Nelle ultime ore è stato affrontato l’argomento riguardante il futuro del club, hanno partecipato all’incontro il sindaco della città Falcomatà ed il direttore Gabriele Martino. La Reggina è ...

Calcio - Gabriele Gravina nuovo Presidente della FIGC. Eletto col 97 - 2% dei voti : Gabriele Gravina è stato Eletto Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio col 97,2% dei voti. Un autentico plebiscito alla prima votazione dell’assemblea della FIGC riunitasi a Roma, l’unico candidato alla poltrona del post Tavecchio non ha avuto alcun problema a trionfare con una percentuale praticamente totale dei consensi. Gravina ha sbaragliato il campo e le sue prime dichiarazioni sono di gioia: “Ringrazio tutti, per ...