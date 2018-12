Cafiero De Raho | L' omicidio di Pesaro? Qualcosa potrebbe non aver funzionato nel

La camorra brucia i manichini dei pentiti - Cafiero de Raho : 'Segnali di insofferenza per i successi dello Stato' : Quattro giorni fa era alla conferenza stampa con i suoi colleghi della Procura di Reggio Calabria per illustrare l'operazione che ha portato a 90 arresti per gli affari della 'ndrangheta in più Paesi ...

Rifiuti - Cafiero de Raho : "Inceneritori? In Ue ci sono strumenti di smaltimento diversi" : Agenzia Vista, Napoli, 16 novembre 2018 Rifiuti, Cafiero de Raho: 'Inceneritori? In Ue ci sono strumenti di smaltimento diversi' 'Inceneritori? In Ue ci sono strumenti di smaltimento diversi' Queste ...

Gioco online - Cafiero De Raho : “La mafia 2.0 ha sostituito i chimici che lavoravano la droga con i tecnici informatici” : “La mafia sta sempre un passo avanti. E s’infiltra dove c’è il vuoto normativo”. Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale Antimafia, lancia l’allarme sul Gioco online e tira in ballo la politica nella “indispensabile lotta alla mafia”, dopo la maxi-operazione che questa mattina ha portato all’esecuzione di ben 68 provvedimenti restrittivi nei confronti di imprenditori, professionisti, esperti informatici impegnati nel business delle ...

Dl Genova - il procuratore Cafiero De Raho : “Non si fa riferimento alle mafie” : “Quanto movimento terra ci sarà per la ricostruzione del ponte Morandi? Quante imprese interverranno per la costruzione? Quelli sono i circuiti in cui la ‘ndrangheta, la camorra e Cosa nostra si muovono di più”. Con due domande retoriche il procuratore nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, esprime le sue perplessità sul decreto Genova legate al rischio d’infiltrazione criminale nei lavori di ricostruzione. ...

