Brusca accelerazione per EMUI 9 su Huawei Mate 9 | dal 27 dicembre segnalazioni in Italia

optimaitalia

: Brusca accelerazione per EMUI 9 su #HuaweiMate9: dal 27 dicembre segnalazioni in Italia - OptiMagazine : Brusca accelerazione per EMUI 9 su #HuaweiMate9: dal 27 dicembre segnalazioni in Italia -

(Di giovedì 27 dicembre 2018)Ci sono alcune notizie sorprendenti, ma allo stesso tempo molto interessanti oggi 27per tutti coloro che sono ancora in attesa dell'aggiornamento Android Pie ed9 ottimizzato su9. Contrariamente a quanto vi abbiamo riportato qualche giorno fa, con alcune indiscrezioni che erano emerse in Rete, infatti, oggi bisogna prendere atto del fatto che sia disponibile il pacchetto software tanto invocato dal pubblico, in riferimento allegiunte anche da Google Plus nelle apposite community tematiche.Contro ogni previsione, infatti, dal giorno di Natale fino ad oggi si sono susseguite leda parte di chi ha avuto modo di installare il suddetto aggiornamento anche sul dispositivo che è stato lanciato sul mercato nel corso del 2016. Una svolta importantissima, perché se è vero che il produttore cinese ormai sembra essersi sbloccato sul ...