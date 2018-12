calcioweb.eu

: #Brasile, marcia indietro #Maicon: tornerà a giocare col #Criciuma - CalcioWeb : #Brasile, marcia indietro #Maicon: tornerà a giocare col #Criciuma - luigi_gia : RT @RepubblicaAF: #osservaitalia #ilvino Marcia francese sugli Usa, Brasile e Cina più tricolori @PaolaJadeluca @fpugliese_conad @pignatti1… - NiltonCaccaos : @matteosalvinimi È incredibile come la sinistra agisca esattamente dalla tabella di marcia qui in Brasile. Quello c… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018)ci ripensa: a 37 anni, il brasiliano ha deciso di tornare a. L’esterno ex Inter e Roma ha firmato un contratto con il, squadra della Serie B verdeoro, e guadagnerà in base al numero delle partite giocate e delle reti segnate. L’accordo, annuale, riflette il desiderio del giocatore di chiudere la carriera nel club in cui mosse i primi passi da professionista, prima di trasferirsi al Cruzeiro e poi in Europa. Il presidente dello ha accolto con queste parole: “È statoa cercarci. È un grande idolo, anche il mio, e ha molta qualità ed esperienza, visti i grandi club in cui ha giocato. Parlavamo fin da marzo, e lui ha insistito perché voleva finire la carriera qui. Fisicamente sta bene, è dimagrito e ha solo bisogno di allenarsi per ritrovare il ritmo partita: in un mese lo troverà e potràper 90′ di ...