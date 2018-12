Borse europee in deciso calo su scia Wall Street

Piazza Affari giù con le altre Borse europee : Le borse europee e Piazza Affari prendono con decisione la via del ribasso a metà giornata, condizionate anche dai Future USA che si appesantiscono, preannunciando un'altra partenza in rosso per Wall ...

Partenza contrastata per le Borse europee : Roma, 27 dic., askanews, - Avvio contrastato per le borse europee. Francoforte si mostra debole, in calo dello 0,05%, mentre Parigi guadagna lo 0,99%. Positiva anche Londra, in progresso dello 0,20%.

Le Borse europee aprono miste dopo i rialzi di Wall Street - Milano perde lo 0 - 5% : Le Borse europee aprono contrastate, dopo la sosta natalizia e sulla scia di Wall Street, che ieri ha chiuso in rally. Anche Tokyo ha terminato la sessione a +3,88%. Londra avanza dello 0,4% a 6.712 ...

Borse europee in rosso. Milano e Francoforte chiuse per festività : I mercati temono il rallentamento dell'economia globale, spostando l'attenzione dall'azionario ai beni rifugio. In aumento la liquidità. Da tre giorni è scattato lo Shutdown negli Stati Uniti, ovvero ...

Borse. Asiatiche caute - europee in calo : 10.15 Le poche borse Asiatiche aperte sono positive ma caute a fine seduta, visto il timore che lo shutdown parziale negli Usa possa protrarsi fino a inizio 2019. Sydney +0,48%, Shanghai +0,43% e Shenzhen +0,75%. Le europee hanno invece avviato le contrattazioni in ribasso. Londra perde lo 0,7% e Parigi sta cedendo quasi l'1%. Milano e Francoforte sono chiuse. L'euro guadagna terreno sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1393 ...

In rosso le Borse europee orfane di Milano e Francoforte : Teleborsa, - Avvio negativo per le principali borse europee , orfane di Piazza Affari rimasta chiusa per le festività natalizie. Porte chiuse anche a Francoforte. Le piazze di Londra, Parigi e Madrid, ...

Le Borse europee aprono in calo - Milano e Francoforte chiuse : Borse europee a scambi ridotti nella giornata della Vigilia di Natale: restano chiuse Milano e Francoforte. Gli altri mercati sono in calo sulla scia di Wall Street che venerdì ha terminato la seduta ...

Borse europee deboli in partenza - Milano -0 - 76% : I mercati non hanno gradito le conclusioni dell'ultimo vertice della Fed e temono un rallentamento dell'economia globale. Londra sale dello 0,03% a 6.714 punti. A Milano l'indice Ftse Mib perde lo 0,...

Borse europee in calo dopo la Fed : Piazza Affari cede oltre l'1% : Borse europee in calo dopo la Fed: Piazza Affari cede oltre l'1%Apertura in netto ribasso per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib cede l'1,34% a 18.688,27 punti, mentre l'All-Share arretra dell'1,33%...

Annuncio Fed - male anche Borse europee : 9.35 Apertura in netto ribasso anche per le Borse europee, dopo la decisione della Fed di alzare i tassi d'interesse e l'abbassamento delle stime di crescita del Pil. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -1,46% a 18.640 punti. Spread Btp-Bund tedesco in rialzo a 259 punti in avvio,con rendimento del decennale al 2,8%. Londra -1,27%, Parigi -1,42% e Francoforte -1,35%. Euro a 1,1416 dollari e 127,661 yen.

Piazza Affari pronta a festeggiare l'accordo con l'Ue - Borse europee caute in attesa della Fed : Alcune fonti vicino al ministero dell'Economia e delle Finanze hanno parlato di via libera "tecnico" di Bruxelles alla proposta presentata dal governo Conte per scongiurare la procedura di infrazione ...

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 91% : 9.42 Apertura in rialzo per le Borse europee nonostante la volatilità degli indici azionari Usa e i cali delle asiatiche. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,91% a 18.813 punti, dopo l'intesa informale tra governo e Ue sulla manovra. Spread Btp-Bund tedesco in netto calo a 259punti, con rendimento del decennale al 2,84%. Londra +0,11%, Parigi +0,3% e Francoforte +0,36%. Euro a 1,1397 dollari e 128,13 yen.

Borse europee attorno alla parità : Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano , mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità in attesa della Fed che domani, 19 dicembre 2018, potrebbe annunciare un nuovo rialzo del costo del ...