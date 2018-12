Borsa Usa | male Wall Street | Dow Jones perde quasi il 2%

Wall Street previsioni 2019 : per la Borsa Usa il prossimo anno sarà terribile? : Secondo Ron Paul anche le mosse della FED e quindi le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve, potrebbero avere un impatto negativo sulla borsa Usa. Non è quindi un caso che per Paul il ...

Chiusura in forte calo per Wall Street fra lo shutdown e il nuovo attacco di Donald Trump alla Fed, definita "l'unico problema dell'economia" americana. Il Dow Jones perde il 2,86% a 21.802,38 punti, mentre il Nasdaq cede il 2,21% a 6.192,92 punti e lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,68% a 2.351,84 punti.

Borsa : Asia a ranghi ridotti - Tokyo chiusa : ANSA, - MILANO, 24 DIC - Borse a ranghi ridotti in Asia e Pacifico, con Tokyo chiusa per festeggiare il compleanno dell'Imperatore, Sidney , +0,48%, in chiusura anticipata per la vigilia di Natale, ...

Per la Borsa americana - la settimana chiusa ieri è stata la peggiore dell’ultimo decennio : Wall Street, la borsa americana, ha avuto la sua peggior settimana dell’ultimo decennio. Il Dow Jones, il suo indice principale, ha perso il 6,8 per cento e il Nasdaq, l’indice dei titoli tecnologici, l’8,3 per cento. I risultati dell’ultima settimana

Comparto banche Usa depresso - esiste rischio contagio per tutta la Borsa? : A frenare il mercato nell'acquisto di titoli bancari non sono le quotazioni, le banche sono infatti relativamente economiche in questa fase, ma il timore di un rallentamento dell'economia che il ...

Borsa Milano - +0 - 9% - - festa per Usa-Cina : ANSA, - Milano, 11 DIC - Le Borse hanno brindato ai colloqui fra Stati Uniti e Cina in tema di dazi. Milano è salita dello 0,98%, in scia alle altre Piazze europee. Lo spread ha chiuso a 289 punti, ...

Borsa Usa : indici in deciso ribasso : Sul fronte macroeconomico la stima ADP, National Employment Report, sul mondo del lavoro ha evidenziato, nel mese di novembre, una crescita di 179 mila nuovi impieghi. Il dato e' risultato inferiore ...

Giornata drammatica a Wall Street. Mercoledì Borsa resterà chiusa : Pioggia di vendite sul listino USA, che torna a scontare le preoccupazioni per un accordo sui dazi USA e Cina e lei certezze sulla politica monetaria

Borsa Usa : Dj -3 - 1% - timori su commercio e rendimenti T-Bond : New York, 4 dic. , askanews, - All'indomani di un rally, la seduta a Wall Street è finita in profondo rosso e sui minimi intraday. Se ieri avevano brindato alla tregua commerciale tra Usa e Cina ...

