Bimbo di 9 anni non riceve i regali chiesti nella letterina | chiama la polizia e denuncia

Non riceve i regali richiesti nella lettera a Babbo Natale : Bimbo di 9 anni chiama la polizia : Arrabbiato per non aver ricevuto i regali che aveva indicato nella lettera per Babbo Natale, un bimbo tedesco di nove anni ha chiamato la polizia, che è intervenuta per risolvere la questione. Lo ha raccontato il commissariato locale di Oldenburg, nella Bassa Sassonia, ripreso dal quotidiano Nordwest Zeitung. Il piccolo, residente a Zetel, il giorno di Natale ha fatto il numero delle emergenze e ha spiegato ai poliziotti il motivo della ...

Usa - Bimbo di otto anni muore al confine con il Messico. Trump : 'Avanti col muro' : Su questa sfida si giocherà buona parte della presidenza Trump, ma anche dell'immagine degli Usa nel mondo.

Usa - Trump a un Bimbo di 7 anni : 'Sei grande per credere a Babbo Natale' : La sua era una delle numerose telefonate di Natale alla Norad, l'agenzia Usa della Difesa aerospaziale, l'ente che da oltre 60 anni "monitora" il percorso di Babbo Natale nel mondo. Ad alcune di ...

Reggio Calabria - cade da trattore guidato dal padre : muore Bimbo di 7 anni : Era andato con suo padre a raccogliere la legna. Di ritorno a casa, però, è caduto dal trattore, ha battuto la testa contro un muro di cinta ed morto sul colpo. Prima di mezzogiorno, la tragedia è avvenuta nella periferia di Bovalino, in provincia di Reggio Calabria. A perdere la vita un bambino di 7 anni, Leonardo, che aveva approfittato del giorno di festa per accompagnare il padre in un terreno di proprietà della famiglia. L’incidente è ...

Tragedia nel Reggino : cade da trattore guidato dal padre - morto Bimbo di 7 anni : Tragedia in provincia di Reggio Calabria: un bambino di 7 anni è morto dopo essere caduto dal trattore guidato dal padre. L’incidente è avvenuto alla periferia di Bovalino: l’uomo aveva portato il figlio con sé ed era andato a raccogliere della legna in un terreno di sua proprietà. Rientrando a casa sul mezzo, il piccolo è caduto ed è morto. I medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto i ...