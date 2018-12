Bimba dimessa per tre volte | muore per emorragia intestinale Pordenone | medici indagati

Dimessa pronto soccorso - muore Bimba : ANSA, - PADOVA, 27 DIC - Tre medici friulani sono indagati per la morte di una bambina di 10 mesi, Leticia Gyamsi, deceduta il 13 dicembre scorso in ospedale a Padova dopo un ricovero d'urgenza ...

Pordenone - Bimba di 10 mesi muore dopo essere stata ricoverata e dimessa per tre volte : Aveva solo 10 mesi la piccola bambina di Pordenone che ha perso la vita dopo essere stata ricoverata in ospedale - e dimessa - per ben tre volte. I genitori l'avevano fatta vedere da più medici per quella che si pensava fosse solo una gastroenterite. Ora sarà l'autopsia a stabilire i motivi della morte della piccola.Continua a leggere