Bimba di 22 mesi muore soffocata da uno gnocco in Alto Adige

Bolzano - Bimba di 22 mesi muore soffocata da un boccone : era ricoverata a Padova : Una bambina di ventidue mesi è morta dopo alcuni giorni di agonia in ospedale a Padova. La piccola di Terento, comune della provincia di Bolzano, in Trentino Alto Adige, si trovava a casa di una conoscente quando durante il pranzo le sarebbe andato di traverso uno gnocco. Le sue condizioni erano da subito apparse gravissime.Continua a leggere

Australia - dieta vegana imposta a Bimba di 19 mesi - i genitori : 'Era troppo schizzinosa' : Due genitori Australiani dovranno affrontare un processo e restare per anni in carcere perché avrebbero imposto una 'dieta vegana estrema' alla figlia di 19 mesi. La piccola mangiava essenzialmente avena, pane tostato, latte di riso e banane. Tale regime dietetico ha provocato un grave stato di malnutrizione: la bambina, a 19 mesi, pesava solamente 4,9 kg, quindi era sottopeso. Il padre e la madre, di 34 e 32 anni, hanno confessato di aver ...

Mistero a Cagliari - scompare nel nulla Bimba di 20 mesi da un furgone andato a fuoco : Una bambina di 20 mesi è scomparsa dopo che un incendio è scoppiato all'interno del furgone nel quale vive insieme alla sua famiglia rom. Il papà, la mamma e i suoi quattro fratelli maggiori sono riusciti a salvarsi, ma della piccola non c'è traccia. Gli inquirenti sono al lavoro per capire se sia morta o scomparsa.Continua a leggere

Pordenone - Bimba di 10 mesi muore dopo essere stata ricoverata e dimessa per tre volte : Aveva solo 10 mesi la piccola bambina di Pordenone che ha perso la vita dopo essere stata ricoverata in ospedale - e dimessa - per ben tre volte. I genitori l'avevano fatta vedere da più medici per quella che si pensava fosse solo una gastroenterite. Ora sarà l'autopsia a stabilire i motivi della morte della piccola.Continua a leggere

Bimba di 23 mesi morta nascosta in una valigia : condannati a 6 anni i genitori : È stata riconosciuta colpevole di omicidio colposo la coppia che in Svizzera aveva lasciato morire la figlioletta di 23 mesi, nascondendo poi il corpicino in una valigia. Il Tribunale distrettuale di ...

Caserta - muore Bimba di 4 mesi : lutto nella comunità di Aversa : Una vera e propria tragedia, l'ennesima in cui a perdere la vita è una vittima del tutto innocente, una bimba neonata di appena quattro mesi. Il drammatico episodio si è consumato nella provincia di Caserta, in particolare nel piccolo comune di Aversa, dove una piccola è stata ritrovata priva di vita nella mattinata di venerdì 14 dicembre dai suoi genitori, rimasti profondamente addolorati da quanto accaduto. Secondo quanto riferiscono i media ...

“È solo costipata” - dall’ospedale la rimandano a casa : Bimba di 2 mesi muore per meningite : La piccola era sta rimandata a casa dopo un breve visita in ospedale, ma è morta meno di 24 ore dopo per meningite di cui nessun si era accorto. La famiglia ora ha trascinato in tribunal l'ospedale per negligenza dopo che una indagine interna ha stabilito che non ci sono stati errori dei medici.Continua a leggere

Vittoria - muore Bimba di tre mesi - genitori denunciano medici : Vittoria - Due genitori rumeni di Acate hanno sporto denuncia alla magistratura per un presunto caso di malasanità che avrebbe riguardato la loro figlioletta, morta a tre mesi d'età dopo alcune ...

Crotone - il richiedente asilo cacciato dal Cara : "Nessuna pietà neanche per mia moglie incinta e la mia Bimba di sei mesi" : Per effetto del decreto sicurezza di Salvini, 26 migranti con permesso umanitario sono stati espulsi dalla struttura. Tra loro, Yousuf, Faith e la loro piccola: "Non sappiamo dove andare". Per l'accoglienza ora si mobilitano Croce rossa, Caritas e volontariato

Imperia - malore improvviso in casa : Bimba di 22 mesi muore tra le braccia della madre : Inutili i tentativi di rianimarla, prima da parte dei genitori e poi dei medici intervenuti sul posto, che sono durati oltre un'ora e mezza. La bambina è spirata poco dopo l'arrivo in ospedale a causa di un attacco cardiaco la cui origine però non è stato possibile accertare subito.Continua a leggere

La Bimba di 8 mesi piange - maestra d’asilo la soffoca con una coperta : “Non ero preparata” : La donna di 24 anni è stata condannata a 70 anni di carcere. Aveva tentato di scagionarsi sostenendo che aveva dato da mangiare a Reese e l'aveva avvolta in una coperta prima di ritrovarla esanime una volta ritornata.Continua a leggere

Australia - trovato su una spiaggia il corpo di una Bimba di 9 mesi : “Gettata in mare dal padre” : Il corpo senza vita di una bambina di 9 mesi è stato trovato su una spiaggia in Australia, dove è stato girato il reality “I'm a Celebrity”. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola sarebbe stata gettata in mare dal padre volontariamente due giorni prima. L'uomo è stato arrestato per omicidio.Continua a leggere

