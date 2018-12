Bilancio preliminare per il Samsung Galaxy S7 con la patch di dicembre | tenuta e batteria

optimaitalia

(Di giovedì 27 dicembre 2018)La settimana di Natale è stata caratterizzata dal rilascio dell'aggiornamento diper coloro che dispongono di unS7, in riferimento in primis alla versione no brand e a quella marchiata Vodafone. Come vanno le cose a poco più di sette giorni dalle prime segnalazioni da parte di coloro che hanno avuto modo di fare questo step? Nelle ultime ore ho avuto modo di raccogliere alcuni feedback, al punto da poter tracciare con voi un primoquesta mattina con tutti voi.Secondo quanto emerso fino a questo momento, ilS7 post aggiornamento disembra essere molto più fluido rispetto a prima, soprattutto su un aspetto specifico. Mi riferisco ai tempi di reazione della tastiera dopo i nostri input. Ovviamente anche la fluidità generale dello smartphone ha tratto giovamento dal rilascio del pacchetto software, con l'eliminazione definitiva ...