Beppe Sala sindaco di Milano | «Mi sono vergognato | l’Inter chieda scusa a Koulibaly»

Inter-Napoli - scontri tra i tifosi e cori razzisti. Beppe Sala : «Quei 'buu' a Koulibaly sono stati una vergogna. chiedo scusa a nome di ... : «Ieri sera sono andato allo stadio, seguendo quella passione che mi ha trasmesso mio papà, come credo sia per tanti tifosi. E quando vado a gioire e soffrire per i colori del mio cuore confesso che ...

Leonardo DiCaprio elogia Milano su Instagram - il sindaco Beppe Sala : “Grazie Leo - ti aspettiamo” : Milano sta vivendo il suo momento d’oro: la città della Madonnina è prima in Italia per qualità della vita e ora anche Leonardo DiCaprio l’ha elogiata pubblicamente con un lungo post su Instagram. L’attore premio Oscar ha voluto infatti mostrare il suo sostegno e il suo apprezzamento per le scelte di sostenibilità ambientale intraprese da Milano. E non si è fatta attendere la risposta del sindaco Beppe Sala che, dopo aver messo ...

Beppe Sala diventa attore per "Il Milanese imbruttito" : Beppe Sala diventa attore per un giorno. Il primo cittadino di Milano infatti ha partecipato ad un video della serie "Il Milanese Imbruttito" che da qualche anno ormai spopola sui social. Il sindaco accanto a Germano Lanzoni ha giocato su tutti gli steriotipi che accompagnano la tradizione del Natale Milanese.E ovviamente lo ha fatto usando un marcato accento meneghino. Nella clip infatti non mancano di certo le classiche espressioni che sono ...

Milano - Beppe Sala e Roberto Fico in piazza Fontana per l'anniversario della strage. FOTO : Milano, Beppe Sala e Roberto Fico in piazza Fontana per l'anniversario della strage. FOTO Il sindaco del capoluogo lombardo e il presidente della Camera hanno partecipato alla cerimonia di commemorazione delle vittime. Il 12 dicembre 1969 una bomba esplodeva nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura uccidendo 17 persone e ...

Beppe Sala alla Scala : 'Attila non è metafora del Paese perché governò a lungo' : Beppe Sala, sindaco di Milano, liquida i commenti che vedono lo spettacolo in scena alla prima della Scala come una metafora politica dell'Italia. alla prima scaligera anche il Presidente della ...

Beppe Sala ci ricorda che a Milano la domenica se và a lauraa : di Christian di Feo Beppe Sala: “Le chiusure domenicali le facessero ad Avellino, qui a Milano non ci rompano le palle“. 10 novembre 2018: la Lega, guidata dal nuovo leader Sala, riconquista palazzo Marino. Scherzi a parte, per il sindaco meneghino è giusto tutto quanto sta accadendo da anni sul tema liberalizzazioni. A Milano più che ad Avellino. Al Nord più che al Sud. È giusto che i centri commerciali siano aperti nelle ...

Beppe Sala non vuole che si “rompano le palle” a Milano - sulle aperture domenicali : «Se la vogliono fare in provincia di Avellino la facciano», ha detto, perché nella sua città sarebbe «contro il senso comune»

Clima - lo sfogo di Beppe Sala : "Adesso basta - la questione deve essere primaria in un paese serio" : Il sindaco di Milano su Facebook: "Non c'è tema che mi stia più a cuore, ora le città devono passare dalle parole ai fatti"