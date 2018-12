Benzina e diesel | nuovo giro di ribassi

Prezzi Benzina - diesel e gpl : proseguono i ribassi : proseguono i ribassi sulla rete carburanti italiana: sabato 22 Eni e Tamoil hanno tagliato di 1 centesimo i Prezzi raccomandati di benzina e diesel. Inoltre, Eni ha limato di un ulteriore cent i due prodotti anche il giorno di Natale. Prosegue il trend in discesa dei Prezzi praticati sul territorio. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il ...

Il distributore abbassa i prezzi. La Benzina meno cara del diesel : Altri tempi quando, nel valutare l’acquisto di un’auto, si optava per il diesel perché meno costoso: i prezzi al rifornimento sono ormai quasi allineati e, ieri, a Grosseto c’è stato addirittura il sorpasso: benzina verde 1,354 al litro, gasolio 1,358 al litro. Uno a zero e palla al centro. Era già successo il 14 novembre scorso a Castelmaggiore, ...

Benzina e diesel - sorpresa dopo la 'pausa' : i prezzi aggiornati : Nuovo giro di ribassi sulla rete italiana carburanti: con le quotazioni dei prodotti petroliferi in discesa calano anche i...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : movimenti in discesa sulla rete carburanti : Prezzi in discesa sulla rete carburanti italiana: IP, Italiana Petroli e Tamoil hanno ridotto oggi di 1 centesimo i Prezzi raccomandati di benzina e diesel. Riprende vigore, di conseguenza, il trend in calo dei Prezzi praticati sul territorio. In particolare, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in ...

Altro che “ecotassa” : la Spagna va oltre e valuta lo stop totale alle auto Benzina e diesel : L’Italia non ha ancora in programma uno stop definitivo ma, come abbiamo già scritto su Milano, le grandi città sono pronte ad attuare politiche mirate alla limitazione della circolazione. In Europa però c’è chi si porta avanti nel progetto di bloccare definitivamente le auto diesel e benzina. È il caso della Spagna. Il proposito è quello di avere un futuro in cui a circolare saranno solo mezzi a emissioni zero. Gli spagnoli starebbero infatti ...

Benzina e diesel - torna la calma sui prezzi : Di nuovo stabilità sulla rete carburanti italiana. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo in leggero rimbalzo dopo la scivolata di 24 ore prima, infatti, il ribasso messo a segno ieri da Eni è rimasto isolato e non si registrano oggi interventi sui prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio, intanto, ancora leggeri ritocchi in discesa dei prezzi praticati. In particolare, in base all’elaborazione di ...

Benzina - diesel e Gpl : buone notizie ai distributori in vista di Natale : Dopo una settimana di quiete tornano i ribassi sulla rete italiana: e nei prossimi giorni sembra destinato a riprendere...

Carburanti : Qe - Eni scende su Benzina e diesel : Dopo una settimana di quiete tornano i ribassi sulla rete Carburanti italiana. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo nuovamente in forte calo, infatti, Eni ha limato oggi di 1 centesimo i prezzi raccomandati di benzina e diesel. Anche sul territorio, di conseguenza, sembra destinato a riprendere vigore l’andamento in discesa dei prezzi praticati. In particolare, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : prevale la calma sulla rete : Stabilità sulla rete carburanti italiana: per il settimo giorno consecutivo non si registrano movimenti dei Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,528 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,512 a 1,556 euro/litro ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : calma sulla rete carburanti : calma nel fine settimana sulla rete carburanti. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,532 euro/litro (-5 millesimi, pompe bianche 1,521), diesel a 1,464 euro/litro (-5, pompe bianche 1,451). benzina servito a 1,662 euro/litro (-6, pompe ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : torna la calma sulla rete carburanti : torna la calma sulla rete carburanti italiana: non si registrano oggi interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio prosegue la tendenza alla discesa dei Prezzi praticati a valle dei ribassi che hanno caratterizzato le ultime settimane. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in ...

Renault Kadjar si rifà il trucco : look accattivante - maggiore comfort e nuove unità Benzina e diesel : CAGLIARI - Dopo 450.000 esemplari venduti in tutto il mondo, è tempo di aggiornare contenuti e contenitore per Renault Kadjar. Il C Suv della Casa francese rielabora il look quel tanto che...

Benzina - diesel e gpl : prezzi in discesa : Eni torna a tagliare i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa: secondo la consueta rilevazione di ‘Staffetta Quotidiana‘, Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio. Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: ...

Benzina e diesel ancora più giù : Riprendono a scendere i prezzi alla pompa di Benzina e gasolio , dopo il calo di quelli del gpl nei giorni scorsi. Nuovo tonfo per le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Stando alla ...