Basket | Torino e Larry Brown divorziano

Basket – Coach Brown dice addio alla Fiat Torino : risoluzione consensuale : risoluzione consensuale tra Coach Brown e Fiat Torino. Guida tecnica affidata a Paolo Galbiati coadiuvato da Stefano Comazzi. Separazione consensuale tra il Coach Larry Brown e la Fiat Torino. Dopo aver analizzato la situazione della squadra, si legge in una nota, le parti, nell’interesse di entrambe, hanno deciso di comune accordo, di interrompere la collaborazione.La squadra è stata affidata alla guida tecnica di Paolo Galbiati ...

Basket - Larry Brown a un passo dall’esonero : Torino cambia l’allenatore - addio al 78enne : Sta per terminare l’avventura di Larry Brown sulla panchina della FIAT Torino, formazione che sta disputando la Serie A di Basket. Il 78enne, inserito nella Hall of Fame, aveva deciso di cimentarsi con il Basket europeo ma da inizio stagione ha vinto appena quattro partite e i piemontesi sono in piena lotta per non retrocedere. La dirigenza avrebbe dunque deciso di esonerare un’icona della palla a spicchi che all’ombra della ...

Basket - Torino : Larry Brown ai titoli di coda - pronto Galbiati : Brown è un problema, la totale mancanza di programmazione da parte della società un peccato capitale difficilmente perdonabile dallo spietato mondo dello sport. CESSIONE SOCIETARIA - Parallelamente ...

Serie A Basket - 12ª giornata – Brindisi ko in casa contro Cremona - prova di forza di Avellino a Torino : Si è conclusa la dodicesima giornata del campionato di Serie A di Basket, due vittorie esterne in serata di Cremona e Avellino Cala il sipario sulla dodicesima giornata del campionato di Serie A di Basket, che regala due vittorie esterne in questa serata di Santo Stefano. La prima arriva sul parquet di Brindisi, dove Cremona si impone con il risultato di 80-86. Dopo il ko interno contro Brescia, gli uomini di Sacchetti tornano al successo ...

Basket - Serie A 2019 : Cremona e Avellino tornano vincitrici da Brindisi e Torino - è ancora battaglia per il terzo posto : La dodicesima giornata della Serie A 2018-2019 si conclude nel segno dei successi fuori casa che lasciano il terzetto che occupa la terza posizione immutato: la Vanoli Cremona e la Sidigas Avellino vincono nelle trasferte di Brindisi e Torino, mettendo in cassaforte la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia del prossimo febbraio a Firenze. Andiamo a vedere in dettaglio lo svolgimento delle ultime due partite del programma del ...

Basket - 12a giornata Serie A 2019 : Venezia deve rispondere a Milano - posticipo serale Torino-Avellino : Dopo le tre partite a Natale, si completa oggi la dodicesima giornata della Serie A di Basket. L’Olimpia Milano ha vinto ancora, restando a punteggio pieno in classifica e per questo motivo la Reyer Venezia è obbligata a rispondere immediatamente per non perdere ulteriore terreno nei confronti della squadra di Simone Pianigiani. Sarà proprio Venezia ad aprire il programma giornaliero, ospitando l’Alma Trieste, formazione in buona forma e ...

Serie A Basket - 11ª Giornata – Trento vince a Pesaro - successo per Torino su Pistoia : Trento vince in trasferta a Pesaro, Torino batte Pistoia fra le mura del PalaRuffini: i risultati dei match dell’11ª Giornata di Serie A Dopo le vittorie di Brescia a Cremona e Brindisi su Bologna nei due anticipi del sabato, il successo di Avellino nel lunch match contro Sassari e il trionfo della capolista Milano contro Varese, l’11ª Giornata della Serie A di Basket prosegue con altri due incontri pomeridiani. Nella prima sfida Trento ...

Diretta Torino Pistoia/ Risultato live 0-0 - info streaming : palla a due! - Serie A1 Basket - : Diretta Torino Pistoia, streaming video e tv: incrocio delicato al PalaVela, dove Fiat e Oriora cercano di abbandonare l'ultimo posto in classifica.

Basket - EuroCup 2018-2019 : Brescia crolla contro Ulm e saluta la qualificazione - Torino chiude con una sconfitta a Malaga : Anche la Germani Brescia saluta l’EuroCup 2018-2019 di Basket. La formazione di Andrea Diana si giocava l’accesso alla top 16 nello scontro diretto con i tedeschi del Ratiopharm Ulm nella decima e ultima giornata della fase a gironi. Il punteggio finale di 80-97 condanna la squadra lombarda all’eliminazione, ma ciò che ha deluso maggiormente è stato l’approccio di David Moss e compagni. Ad eccezione dei primissimi minuti ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : Brescia si gioca tutto contro Ulm. Doppia sfida spagnola per Torino e Trento - già eliminate : Si apre oggi la decima e ultima giornata della prima fase a gironi dell’EuroCup 2018-2019 di Basket. Destini diversi per le tre formazioni italiane impegnate: Trento e Torino saluteranno la competizione non avendo più possibilità di passare il turno, mentre Brescia si giocherà la qualificazione alla Top16 nella sfida contro i tedeschi del Ratiopharm Ulm. La prima a scendere in campo, questa sera alle 20.30, sarà la Dolomiti Energia Trento. ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Torino ancora sconfitta. La Fiat cade al supplementare con il Rytas Vilnius : La Fiat Torino non riesce proprio a vincere in Eurocup. Nona sconfitta consecutiva per la squadra di Larry Brown, che assapora il primo successo ed invece crolla al supplementare contro i lituani del Rytas Vilnius per 101-96. Non sono bastati i 26 punti di Dallas Moore, mentre per gli ospiti strepitosa prestazione di Rok Stipcevic, che mette a referto 31 punti con 6/10 da tre e regala due punti fondamentali chiave qualificazione al ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : trasferte decisive per Trento e Brescia contro Ankara e Stella Rossa - Torino - già eliminata - attende il Rytas Vilnius : Dopo due settimane di pausa, riprende l’avventura delle tre formazioni italiane impegnate nell’EuroCup 2018-2019 di Basket. Tra domani, martedì 11 dicembre, e mercoledì 12 dicembre, andrà in scena la nona e penultima giornata della prima fase a gironi. Mentre per Torino è già matematicamente impossibile superare il turno, Trento e Brescia sono riuscite a riscattarsi dopo un inizio difficile e sono ancora in piena lotta per per la ...

EuroCup Basket 2019 - gli orari delle partite della settimana. Come vedere in tv e streaming Torino - Trento e Brescia : Riprenderà tra martedì 11 dicembre e mercoledì 12 dicembre il cammino delle formazioni italiane impegnate nell’EuroCup 2018-2019 di basket. Dopo due settimana di pausa, Torino, Trento e Brescia torneranno in campo per la nona e penultima giornata della prima fase a gironi della competizione con ambizioni profondamente differenti. Ad aprire il turno di coppa sarà Torino che affronterà in casa i lituani del Lietuvos Rytas Vilnius. La ...